Emprestado pelo Bahia, Ramires é diagnosticado com covid-19

O meia Eric Ramires, que está emprestado pelo Bahia ao Basel, da Suíça, foi diagnosticado com a covid-19. A informação foi divulgada pelo clube europeu nas redes sociais.

De acordo com o Basel, três jogadores testaram positivo para a doença. Além de Ramires, o também brasileiro Arthur Cabral e o turco Eray Cömert foram infectados. O clube informou ainda que os jogadores vão ficar em isolamento por 10 dias e depois passarão por novos exames.

"Arthur Cabral, Eric Ramires e Eray Cömert deram positivo para COVID-19. Eles ficarão em quarentena por pelo menos 10 dias. Campo, que estava de férias com eles, também ficará em quarentena durante a mesma duração. Desejamos a todos uma recuperação rápida!", postou o Basel.

Ramires foi emprestado ao clube europeu no ano passado. O jogador tinha contrato até o mês de junho desse ano, mas o vínculo foi ampliado até o fim da temporada na Suíça por conta da pandemia do novo coronavírus.

Por contrato, o Basel seria obrigado a comprar os direitos econômicos do jogador caso Ramires disputasse pelo menos 23 partidas pelo clube. O valor acordado na época foi de R$ 30 milhões. O meia, no entanto, fez apenas 11 partidas desde que chegou na equipe.

Ramires tem contrato com o Bahia até 2022. Caso o Basel não entre em acordo com o tricolor para ficar com o jogador, ele voltará ao Esquadrão.