Emprestado pelo Bahia, Tiago desfalca Ceará na final do Nordestão

Adversário do Bahia na final da Copa do Nordeste, o Ceará vai ter desfalque importante nos dois jogos da decisão. Emprestado ao alvinegro pelo tricolor, o zagueiro Tiago está fora da partida.

Por força contratual, Tiago não pode entrar em campo contra o Bahia e vai ter que ser substituído. A situação já aconteceu este ano. Durante a primeira fase, o zagueiro ficou fora no empate entre Bahia e Ceará, por 2x2, em Fortaleza.

Além de Tiago, outro atleta que não pode enfrentar o Bahia por força de contrato é o atacante Rogério, que também está emprestado ao Vovô. Rogério, no entanto, está machucado e não tem condição de jogo.

Em relação aos desfalques, o técnico Guto Ferreira tem motivos para ligar o alerta. O Ceará tem pelo menos seis jogadores pendurados com o terceiro cartão amarelo e que podem ficar fora do segundo jogo da final, que vai ser disputado na terça-feira (4), às 21h30, no estádio de Pituaçu. São eles: os zagueiros Eduardo Brock e Luiz Otávio, os volantes William Oliveira e Charles, e os atacantes Leandro Carvalho e Rafael Sobis.

Bahia e Ceará fazem o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste neste sábado (1º), às 16h, também no estádio de Pituaçu. Por conta da pandemia do novo coronavírus, os dois jogos vão ser realizados com portões fechados.