"En español y sin timidez", Pabllo Vittar lança single e clipe de Tímida

Você sabe que Pabllo Vittar não é tímida. "Al menos no en la intimidad”, como diz um dos versos da canção que foi lançada ontem (19) em todas as plataformas digitais e ganha hoje (20), às 14h, um clipe no YouTube. Tímida é uma parceria de Vittar com a cantora mexicana Thalía, que fez sucesso como protagonista de diversas novelas da década de 1990, como Maria Mercedes, Marimar e Maria do Bairro.

É isso: duas divas latino-americanas juntas em uma música cheia de sensualidade. “A canção traz uma importante mensagem de empoderamento para que as mulheres vivam a sua sexualidade da forma e maneira que bem quiserem”, explica Pabllo Vittar ao jornal CORREIO.

O clipe foi gravado em dezembro do ano passado, em Nova York, em um contexto no qual a artista brasileira tem cada vez mais conquistado território na música internacional. Pabllo já fez shows em países como Argentina, EUA, Canadá e Austrália, além de parcerias com artistas internacionais, como o Dj americano Diplo e a cantora britânica Charli XCX. Pabllo também já foi capa da revista britânica Gay Times e é a drag queen mais seguida do mundo no Instagram.

“Esse é o meu primeiro videoclipe em que canto inteiramente em espanhol”, lembra Pabllo, que já tem uma música inteiramente em inglês. Essa parceria com Thalía reforça a presença do artista nas paradas musicais latino-americanas.

“Tudo tem acontecido de forma natural. Eu não divido minha carreira em nacional ou internacional. É apenas a minha carreira, sabe? Faço música para todos, com minha verdade e referências. Quero levar alegria, dança e reflexão para as pessoas, independente da nacionalidade delas”, explica Vittar.

Já Thalía é uma cantora conhecida dos brasileiros. A artista, que já vendeu mais de 40 milhões de cópias no mundo todo, tem parcerias com artistas nacionais, como Daniel e Leonardo. Os sucessos das suas novelas mexicanas a tornaram popular no Brasil. “Todo mundo já assistiu alguma novela com Thalía. Ela é uma profissional incrível e uma mulher muito forte e empoderada. Conversamos bastante durante as gravações em Nova Iorque e temos uma ótima relação”, garante Pabllo.

O clipe de Tímida está disponível no YouTube a partir das 14h desta sexta-feira (20) (Foto: Divulgação)

111

O single Tímida faz parte do álbum 111, que possui músicas em português, espanhol e inglês. A primeira parte do disco foi lançada em 2019 e a segunda ainda não tem data de divulgação. Nas canções da primeira parte, destaque para Parabéns, música cantada junto com Márcio Victor, vocalista do Psirico. Ele não é o único baiano que estará presente em 111. “Temos algumas surpresas, como a participação de Ivete Sangalo em uma faixa”, diz Pabllo.

Nessa semana, Pabllo foi ainda homenageado por uma banda baiana, o grupo de pagode A Travestis, comandada pela mulher transexual Tertuliana Lustosa. A banda lançou a canção Bunda de Pabllo Vittar. “Ela já tinha me mandado no Instagram e eu pedi para ela soltar logo”, disse o artista em uma live do Instagram.

Bunda de Pabllo Vittar já virou tema de música (Foto: Ernna Cost/Divulgação)

De fato, a canção estava prevista para sair hoje (20), mesmo dia do lançamento do clipe de Tímida, mas foi adiantado para a última quarta-feira (18). “Eu já estava viciada em todas as músicas dela”, garantiu Pabllo, que convidou A Travestis para cantar com ela na segunda-feira de carnaval, no circutio barra-ondina.

Confira a música Bunda de Pabllo Vittar:

Coronavírus

O lançamento do clipe acontece num período em que o mundo todo está vivendo um isolamento social devido a pandemia causada pelo novo coronavírus. “Neste momento, precisamos manter a calma e pensar na segurança e saúde de todos, assim como em alternativas para apoiarmos uns aos outros. É hora de pensarmos no coletivo”, argumenta Pabllo Vittar.

A artista teve que adiar vários shows e outros compromissos agendados, pois ela também está em isolamento, junto com sua família na cidade mineira de Uberlândia. “Não fico feliz, mas a minha preocupação está com quem não tem condições de fazer essa quarentena, com quem ainda não foi liberado do trabalho e com os grupos de risco”, diz.

*Com orientação da editora Ana Cristina Pereira