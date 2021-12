Encanto ganha data de estreia no Disney+

A animação Encanto estreou nos cinemas brasileiros no dia 25 de novembro de 2021. Agora, um mês depois, o mais novo longa da Disney estará disponível na plataforma Disney+. A partir de 24 de dezembro, os assinantes do streaming poderão ver a trama sobre a família Madrigal.

Com um enredo voltado para a região Encanto, um local montanhoso e isolado, o longa conta a história de Mirabel, única menina da região que não foi abençoada com um dom mágico e acaba se tornando a esperança da família Madrigal.

Dirigido por Byron Howard e Jared Busg, o elenco de voz em português conta com Felipe Araújo. O filme liderou as bilheterias nacionais na semana de lançamento, no fim de novembro, com renda de R$ 9,4 milhões.

Confira o trailer de Encanto: