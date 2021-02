Encceja 2020 registra mais de 1,6 milhão de inscritos

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta quarta-feira (3), o número de inscritos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020. A autarquia confirmou 1.630.046 participantes inscritos. Desse número, 301.438 pessoas estão interessados na certificação de ensino fundamental e 1.328.608 para o ensino médio.

As provas ocorrerão no dia 25 de abril, em todos os estados e no Distrito Federal. Estudantes que realizaram a prova do Encceja nos anos anteriores podem selecionar apenas as provas em que não obtiveram nota suficiente para certificação.

Das quatro provas ofertadas pelo programa, as áreas que mais tiveram procura de certificação no ensino fundamental foram língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação, seguida de matemática.

Para os interessados na certificação do ensino médio, as áreas mais procuradas foram as provas de matemática e suas tecnologias, seguida pela de linguagens, códigos e suas tecnologias e redação.

A proficiência mínima recomendada pelo Inep é de 100 pontos nas provas objetivas e de 5 pontos na redação. Cabe lembrar que, de acordo com o Edital 101 do Encceja 2020, as unidades certificadoras têm autonomia para estipular valores de proficiência mínima diferentes do proposto pelo Inep.

Sobre o Encceja

O exame é direcionado para jovens e adultos que não conseguiram obter a certificação na idade apropriada e que buscam o diploma do ensino fundamental e médio. Para participar, é importante que o inscrito possua idade mínima de 15 anos completos até o dia da prova, para o ensino fundamental, e de 18 anos, para a certificação do ensino médio.

Embora o exame seja realizado pelo Inep, em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de Educação, a emissão do certificado e da declaração de proficiência é responsabilidade das secretarias estaduais de Educação e institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que firmam termo de adesão ao Encceja.

As inscrições para o Encceja 2020 ficaram abertas de 11 a 25 de janeiro de 2021. Pela primeira vez, o participante que não realizou as provas para as quais se inscreveu no ano de 2019 teve de justificar a ausência para se inscrever na edição de 2020.





* Com informações do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil