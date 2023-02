Encontrada soterrada após terremoto na Síria, menina protegia irmão com braço

Uma menina foi filmada usando o braço para proteger a cabeça de seu irmão mais novo enquanto ambos estavam sob os escombros de um prédio da Síria. O edifício caiu após o terremoto que atingiu o país nesta segunda-feira (6).

Segundo a CNN, as crianças aguardaram o resgate por cerca de 36 horas. Quando o tremor começou no vilarejo de Besnaya-Bseineh, a família dormia dentro de casa.

“Tire-me daqui, farei qualquer coisa por você”, sussurra a criança mais velha para os socorristas. “Serei sua serva”, acrescenta ela, enquanto um profissional da emergência responde: “Não, não”.

A menina, identificada como Mariam, aparece no vídeo fazendo carinho no cabelo do irmão, chamado Ilaaf, que significa "proteção", conforme contou o pai deles, Mustafa Zuhir Al-Sayed.

“Sentimos o chão tremer… e os escombros começaram a cair sobre nossas cabeças, e ficamos dois dias sob os escombros”, relatou. “Passamos por um sentimento, um sentimento que espero que ninguém tenha que sentir”, relembra o pai.

Eles foram levados para um hospital, onde recebem atendimento pelos ferimentos.