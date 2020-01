'Encontre um problema': criador da Easy Táxi dá dicas para montar uma startup

Tudo começou quando ele tentou pedir um táxi, mas não conseguiu. A startup que se tornou uma das primeiras do mundo a conectar taxistas e usuários por meio de um aplicativo, cresceu rápido, ganhou escala, expandiu para 34 países em quatro continentes até ser vendida por R$ 1 bilhão a Cabify.

“ O caminho é sempre encontrar um problema e resolvê-lo. Como dizia meu avô “uma ideia vale 10 centavos se não colocada em prática”, destaca o fundador da Easy Táxi, Tallis Gomes. Listado pela Forbes 30 under 30, Tallis está a frente, atualmente, da startup Singu, marketplace de beleza e bem-estar.

“Hoje a Singu está quatro vezes maior do que a Easy Taxi estava no mesmo período de existência. Por outro lado, a Singu tem um desafio gigante de gerenciar a qualidade do serviço”, avalia sobre a plataforma que tem mais de 200 mil clientes cadastrados e 3 mil profissionais parceiros.

Também jurado do Programa Planeta Startup (Band), em entrevista ao CORREIO, Tallis deu algumas dicas para quem quer montar um negócio digital. Veja mais detalhes a seguir:





O que o levou a criar a Easy Táxi? Qual o principal desafio que enfrentou?

Inicialmente, minha ideia era trazer para o mercado uma solução de mobilidade voltada para usuários de ônibus, mas ao participar do Startup Weekend, em 2011, descobri que o Google estava desenvolvendo um projeto parecido. Na hora de ir embora do evento, precisei pedir um táxi e não consegui e foi quando tive um insight e pensei em criar um mecanismo de geolocalização para fazer um aplicativo de táxis.

Na Easy Taxi, um dos grandes desafios que eu tive era convencer os taxistas a comprar celulares. Na época (2011), não existia tanta referência disso e eu tive que criar do zero as referências que hoje todo mundo usa. Porém, em 2012 houve o estouro dos smartphones e a população começou a se render a essa tecnologia.

Em um momento econômico difícil, qual o segredo para empreender?

O principal fator para ser um empreendedor é checar se o seu negócio tem fundamento e entender onde ele se encaixa, se vai resolver problemas - até porque não adianta ter uma grande ideia se ela não for útil para a população.

No meio do caminho, que erros cometeu com a Easy e o que fez para revertê-los?

Acredito que não aproveitar a jornada pode ser um dos maiores equívocos. É importante estar presente por inteiro em cada etapa do desenvolvimento de um business.

No processo da Easy Taxi, por exemplo, aconteceu tanta coisa que, alguns pontos eu já não me lembro, porque estava me preocupando com problemas do futuro. Precisamos estar envolvidos por inteiro com o agora.

O que foi fundamental avaliar na hora de crescer?

Nossa vantagem foi ter saído na frente e ter uma equipe de gestão e tecnologia que soube se organizar estrategicamente para escalar. Bons profissionais fazem a diferença dentro de uma empresa. É preciso ter time.

Que habilidades foram necessárias para o negócio desse certo?

Resiliência. A rotina de um empreendedor é uma montanha-russa. No mesmo dia em que acontecem coisas incríveis, você recebe a pior notícia que poderia ouvir.

Por isso, sempre destaco que nos dias ruins é fundamental que você tenha foco e disciplina para exercer as atividades da mesma forma que faria em um dia bom.

Com o advento das startups, os negócios digitais estão aí e cada vez surgem mais e mais ideias inovadoras. Mudou também esta percepção do jovem que sai da faculdade e, que, não necessariamente, quer ingressar em uma grande corporação, mas ser dono da sua. Qual o seu conselho para tirar esta ideia do papel?

Faça análises do mercado em que deseja estar e resolva uma dor do seu cliente. Tire sua ideia do papel, converse com seu público e estude para conseguir vender seu produto / serviço com propriedade e bons argumentos. Saiba vender seu negócio.



Você vendeu a Easy Taxi, por 1 bilhão de reais em 2015.Que cinco pontos, na sua opinião, são fundamentais para ter um negócio de sucesso?

Primeiro, não ter medo de inovar e testar coisas novas. Não deixe de se guiar por Métricas e dados nem de ter ao seu ladoprofissionais de ponta. Também é fundamental buscar um alinhamento de interesses.





QUEM É

Tallis Gomes Gomes é o fundador do Easy Taxi, que, sob sua gestão, foi expandido para 35 países em 4 continentes. Em 2017 a Easy Taxi fundiu-se com a Cabify. Atualmente está a frente do marketplace de beleza Singu, que reune mais de 200 mil clientes cadastrados.





SUA STARTUP PRECISA:

Resolver um problema Sua ideia precisa resolver um problema, uma demanda da sociedade. É preciso enxergar estas oportunidades de inovação em cima de soluções que ainda não foram pensadas, construídas ou até mesmo, aprimoradas.

Ser pioneira É importante em pensar algo novo. É fundamental trazer um produto ou serviço novo. As startups são, por natureza, agéis e o seu sucesso estão diretamente relacionadas o quão inovadora ela é.

De bons profissionais Um time engajado, envolvido e com objetivos comuns faz a diferença dentro de qualquer empresa, sobretudo, de uma startup.

Foco e Disciplina Na rotina do empreendedor tem dias que serão ruins, outros momentos serão incríveis e de uma outra para outra vai exigir dele adaptação, talvez até mudança de planos. O foco e a disciplina para gerir o negócio são essenciais.

Análise de mercado Só é possível identificar um problema se o empreendedor colocar como meta conhecer ( e muito bem) o seu cliente. Analise o mercado, a concorrência os interesses do público que pretende ofertar um produto ou serviço e não deixe de usar os dados ao seu favor para mapear estas preferências.