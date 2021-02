Encontro à beira-mar: baiano e tcheco se unem em nova coleção

Os encontros, diálogos e intercâmbios constroem o novo. Ampliam visão, conectam realidades distintas. Quando isso acontece no âmbito da criatividade é muito enriquecedor. O designer de moda baiano Aládio Marques, que atua no mercado desde 2011 com sua marca própria e também prestando consultoria a Soul Dila, decidiu embarcar em uma experiência de troca de conhecimento.



Ele uniu-se ao estilista tcheco Lukas Lindner para desenvolver sua primeira parceria internacional. “O que me motivou foi o desejo de mudar o que já é conhecido, misturando referências de lugares distintos, mesclando culturas e com o olhar sempre aberto ao novo”, explica Aládio. Lukas fundou seu ateliê (Lukas Lindner Atelier) especializado em alfaiataria de luxo em 2002, tem seu nome consolidado na República Tcheca e apresenta suas coleções sazonais femininas e masculinas na semana de moda mais importante de seu país natal, a Mercedes-Benz Prague Fashion Week.

Os dois - que se conheceram no início de 2020, no Rio - começaram a criar juntos no final deste mesmo ano, quando se reencontraram aqui em Salvador. Dessa imersão criativa surgiu o Lindner Marques Studio que apresenta, com exclusividade para o CORREIO, a primeira coleção conjunta.



Ela foi construída com características presentes em ambas as marcas: a alfaiataria precisa e o uso de tecidos nobres em modelagens amplas e descomplicadas. Para Lukas foi “um trabalho tão revigorante e desafiador com a energia baiana”. A ideia é vestir todos os corpos com liberdade e despojamento. Terão peças masculinas e femininas, predominando os tons terrosos, rosados e amarelos. Seda, linho, algodão puro e viscose são as principais matérias primas das blusas, camisas, bermudas, vestidos e chemises. Serão 10 modelos exclusivos, desdobrados em outras versões com cores e tamanhos diferentes.

Colaboração ampliada

O lançamento dessa primeira coleção assinada pelo Lindner Marques Studio será em uma das mais paradisíacas ilhas da Baía de Todos-os-Santos: a Ilha dos Frades. Mais especificamente na praia de Ponta de Nossa Senhora, dentro do badalado Restaurante Preta, no dia 11 de fevereiro. O duo decidiu também ampliar o encontro e abrigar mais criativos baianos e conceberam a SAL, um pop-up store de Verão, que acontece também dentro do Preta. O nome vem de mar salgado, Salvador e da simbologia poderosa do sal, que como dizia Dona Canô “é um dom”. Nela, estarão à venda as peças da coleção e também itens de outros designers e marcas de Salvador cujo lifestyle refletem essa visão descomplicada do bem viver baiano. São eles: Miranda Studio, Bahianart e Gabriela Lisboa. A pop-up store estará funcionando nos dias 11, 12, 13 e 14 de fevereiro.

Foto Lucas Assis (@assislucas) | Beleza Ricardo Brandão (@ricardinhobrandao) | Modelos Elisa Braga (@elisaabraga), representada por @vivaldomarques, e William Levi (@williamlevii_) | Produção de Moda Sara Campos (@eusaracampos) | Direção Criativa Lukas Lindner (@lukaslindner_atelier) e Aládio Marques (@aladiomarques)