Encontro de milhões! Taís Araújo e Lázaro Ramos recebem Viola Davis no Rio

Uma das maiores atrizes do mundo, Viola Davis, desembarcou no Brasil para fazer o lançamento do seu novo filme, 'A Mulher Rei', que já chegou a várias salas de cinema. Sempre exaltando a comunidade negra, a artista foi convidada por Taís Araújo e Lázaro Ramos para um jantar especial com outros famosos negros que acompanham o trabalho de Viola.

Nas redes sociais, o casal fez vários registros do encontro mais que especial, que contou com a participação de IZA, Zezé Motta, Dandara Mariana, Ícaro Silva, Seu Jorge, Zebrinha e Djamila Ribeiro.

Em 2019, Taís Araújo esteve nos Estados Unidos para representar o Brasil em uma premiação do ator e diretor Denzel Washington, quando recebeu o convite para marcar presença na casa de Viola. Na ocasião, a esposa de Lázaro registrou o encontro.

"Ter esse tempo com vocês e conversar sobre a vida de mãe, atriz, produtora... Foi demais! Obrigada a Viola Davis e Julius por me receberem na sua casa e nos seus corações e por serem tão gentis", escreveu.