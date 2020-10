Encontro debate literatura e cotidiano violento do povo preto

Programado para ser lançado no dia 20 de novembro, o livro Relatos da Guerra Preta ou Bahia Baixa Estação, de Nelson Maca, ganha uma prévia numa roda de conversa nesta quinta-feira (22), às 21h, com transmissão no YouTube Gog Poeta e Facebook GOG, ambos do rapper Gog. Batizada Os Contos de Nelson Maca e o Cotidiano Bélico Urbano do Povo Preto, a live vai reunir o autor e os professores Ana Carla Portela, Denise Carrascosa, Samuel Vida e Fábio Mandingo.

O pré-lançamento virtual faz parte da campanha de pré-vendas de Relatos da Guerra Preta ou Bahia Baixa Estação, primeiro livro de contos de Nelson Maca. “Sem dúvidas, será uma ótima ocasião para quem quer, realmente, abordar as demandas do tenso cotidiano da negritude baiana e brasileira” afirma Maca, destacando que é oportuno o debate acontecer em plena campanha eleitoral, quando as condições de vida do povo preto de Salvador, sobretudo o de baixa renda, costuma ganhar visibilidade.

A violência física e simbólica do dia a dia de Salvador é o tema transversal dos 19 contos do livro. “Mas esse contexto não se restringe a Salvador e à Bahia. É uma realidade nacional. Onde quer que vivam pretos e pretas, o racismo subjetivo, objetivo, pontual ou estrutural se faz presente”, diz Maca. Cada convidado recebeu um conto, para, a partir de sua leitura, fazer recorte temático para pensar a realidade local.

Samuel Vida é advogado especializado na questão racial e professor de Direito da UFBA, coordenador do Programa Direito e Relações Raciais - PDRR. Integra o AGANJU - Afro Gabinete de Articulação Institucional e Jurídica. Denise Carrascosa é professora de Letras (UFBA) e coordenadora do grupo de pesquisa Traduzindo no Atlântico Negro e do Projeto Corpos Indóceis e Mentes Livres, este na Ala Feminina da Penitencia Lemos de Brito; Fabio Mandingo é historiador, professor da rede pública municipal e escritor. Ana Carla é professora da rede federal de ensino (IFBA). Todos são militantes do movimento social negro e conhecedores das tensões tematizadas do livro.

O livro Relatos da Guerra Preta ou Bahia Baixa Estação está em campanha de pé-vendas pelo WhatsApp 71-99210.1487. Custa R$ 30 (Salvador) e R$ 40 (outras localidades).