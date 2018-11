Encontro nacional sobre parcerias público-privadas termina hoje

A importância do planejamento no ciclo de vida de um projeto de PPP, o saneamento em números (avanços, desafios e benefícios aos municípios) e a visão do controle externo exercido pelos Tribunais de Contas aplicado às licitações de PPPs. Estes são alguns dos temas que serão debatidos, hoje, no 2º Encontro Nacional de PPPs, que acontece no centro de convenções do Wish Hotel da Bahia. O evento, que foi aberto ontem, reúne representantes do poder público, advogados, especialistas em infraestrura e concessões, economistas, investidores, dentre outros.

Segundo Alana Gonzales, advogada e curadora do evento, em parceria com a empresa Totem Eventos, existe uma dificuldade no âmbito municipal em contar com equipe qualificada para conceber, promover e gerenciar projetos de PPPs (parcerias público-privadas). “É importante que o gestor público entenda o processo das parcerias, superando a falta de cultura sobre o assunto”, avalia ela.

De acordo com ela, o momento do país exige uma reflexão sobre o melhor aproveitamento dos recursos públicos e a possibilidade de os municípios serem protagonistas na celebração de PPPs.

Hoje, o evento será aberto às 8h30. O primeiro tema que será debatido é “Quais os principais entraves nos projetos de iluminação pública que estão sendo preparados no Brasil?”.

O encontro será encerrado com o talkshow “Resultado das eleições e seu impacto para as PPPs e concessões”, e que terá como mediador/debatedor o jornalista Donaldson Gomes, editor e colunista de Economia e Política do jornal CORREIO.

As PPPs (parcerias público-privadas) são uma modalidade de investimento onde o setor privado projeta, financia, executa e opera uma determinada obra/serviço. Como contraprestação, o setor público paga ou contribui financeiramente, no decorrer do contrato, com os serviços já prestados à população, dentro do melhor padrão de qualidade aferido pelo poder concedente.