Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados começa nesta quinta (14)

Começa nesta quinta-feira (14), às 18h30, em Vitória da Conquista, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, a 16ª Edição do Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados (Enel). Pela primeira vez na Bahia, o evento é promovido pelo Sebrae e vai até sábado (16). O Enel tem o objetivo de integrar todos os elos da cadeia produtiva do leite. As inscrições para o encontro são gratuitas e podem ser realizadas por meio do site https://enelnordeste.com.br/. Lá também está disponível a programação completa do evento.

“Sempre reiteramos que o Sebrae é uma instituição voltada ao conhecimento. Por isso, sempre aliamos capacitação em gestão aos processos para acesso a mercado, de forma que os empreendimentos possam obter resultados ainda mais positivos. E o Enel terá uma programação intensa dedicada a essa missão”, afirma o superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury.

A 16ª edição do Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados acontece em parceria com o Senar Bahia, Senac, Fecomércio, Sesc, SertãoBrás, Coopmac e a Prefeitura de Vitória da Conquista. O evento conta com patrocínio da Federação da Agricultura e Pecuária, Faeb e com apoio da Comissão Baiana da Cadeia Produtiva do Leite e da empresa LX-360. Além de grande agenda de capacitações, o evento terá espaços dedicados a expositores, dinâmicas, ilhas de atendimento ao público, cozinha show, programação cultural e concurso nordestino de queijos e derivados.

Concurso de queijos acontece sábado (16)

No dia 16 de julho, durante a programação do Enel, acontecerá o Concurso Nordestino de Queijos e Produtos Lácteos. Vão participar produtores de queijos e produtos lácteos dos nove estados do Nordeste. O objetivo do concurso é valorizar os queijos produzidos no Nordeste brasileiro e premiar laticínios ou produtores artesanais pela qualidade e excelência. Os produtos concorrerão em oito categorias. Os produtores que conquistarem medalhas no concurso terão o direito de utilização da marca do concurso na embalagem do produto.



SERVIÇO

Evento Gratuito: 16ª Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados (ENEL)

Data: 14 a 16 de julho

Local: Parque de Exposições Teopompo de Almeida – Rua Siqueira Campos, 1320, Candeias

Inscrições: https://enelnordeste.com.br