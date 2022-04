Encontro transforma Salvador na capital da criatividade

Um encontro para celebrar a criatividade, as boas ideias e pessoas que fazem diferente. Este é o mote do World Creativity Festival (Festival Mundial da Criatividade), que ganha primeira edição em Salvador, de quarta (20) a sexta (22), no recém-inaugurado Doca 1 – Polo de Economia Criativa e no Hub Salvador, localizados no Comércio. As inscrições são gratuitas e são feitas no site www.worldcreativityfestival.com.

A capital baiana viverá uma maratona totalmente gratuita de atividades, presenciais e on-line, que se dividem em quatro recortes curatoriais: emoções, aprendizagem, diversidade e sustentabilidade. Estas diretrizes se inspiram pelo tema Celebrar a Vida e pelo desejo de estimular a energia criativa e capacidade de transformação após esse período de crise.



Uma lista de mais de 20 palestras de personalidades inspiradoras, masterclasses, painéis de debate sobre empreendedorismo, inovação, educação e sustentabilidade acontecem em paralelo a performances artístico-culturais e ambientes de convívio, a exemplo da exposição Panela de Bairro, do programa realizado pela TV Bahia.



O encontro integra o World Creativity Day, principal movimento colaborativo de criatividade do mundo - que celebra o Dia Mundial da Criatividade e Inovação instituído em 2017 pela Organização das Nações Unidas (ONU), no dia 21 de abril. O evento é promovido pela World Creativity Organization, que, em Salvador, se une à Agência Califórnia, com a parceria institucional da Prefeitura de Salvador. Globo, TV Bahia, Scream Festival, Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP), Pitch Week, Espaço Doca 1 e Hub Salvador compõem a lista de parceirias.

Monique Evelle faaz a fala de abertura, nesta quarta (20), às 19h (Foto: Divulgação)

PROGRAMAÇÃO

DIA 20/04 – A abertura oficial, na quarta-feira (20), a partir das 17h, será no Doca 1. O pôr do sol será cenário para uma performance do Maracatu Ventos de Ouro, seguida da cerimônia com a presença de representantes das entidades realizadoras e parceiras.



Às 19h, a fala magna, “Salvador #CidadeCriativa”, ficará a cargo de Monique Evelle, referência em criatividade e empreendedorismo no Brasil. Fundadora da Inventivos, plataforma de formação de novos empreendedores, ela foi reconhecida pela Forbes, em 2017, na lista de “30 under 30”, dos 30 maiores talentos brasileiros com menos de 30 anos de idade, e depois em 2021, como uma das maiores empreendedoras do país. Aos 16 anos, criou o Desabafo Social, laboratório de tecnologias sociais, e é autora do livro Empreendedorismo Feminino: Olhar Estratégico sem Romantismo.



Depois, às 20h, Itala Herta assume o talk “Inovação social: diversidade e inclusão”. Consultora e empreendedora social graduada em Comunicação Social com ênfase em Relações Públicas, Itala atua há mais de 15 anos com projetos interculturais de inovação social, economia criativa, sustentabilidade e responsabilidade social. É fundadora da DIVERSA, plataforma de aprendizagem, investimento e conexão focada no acolhimento, bem-estar mental e emocional para mulheres empreendedoras e intraempreendedoras.



Fechando a noite, a FitDance, uma revolução no mercado da dança e uma das empresas que mais crescem no planeta, ocupa o palco para celebrar em festa com os participantes.



DIA 21/04 – No feriado de 21 de abril, as atividades no Hub Salvador se dão das 9h às 18h. Tudo começa com o Pitch Day, das 9h às 12h, com pitching de startups para uma plateia de investidores. Às 10h, o painel “Audiovisual: criando novas narrativas” reúne Bruno Zambelli, Daiane Rosário, Gil Alves e Joy Alexandrino, com mediação de Lili Almeida. No turno vespertino, às 14h, dois talks estão agendados: “Alavancas para fomentar um ecossistema empreendedor”, com Diogo Garcia, sócio-diretor da KPMG Brasil e líder do programa Emerging Giants Startups no Brasil, e “Uma nova década do pagodão”, com Beatriz Almeida e Joyce Melo, criadoras do Pagode por Elas, plataforma de conexão, entretenimento e informação das mulheres no pagode. Às 15h, o painel “Negócios sociais e criativos” traz Iago Santos, idealizador do TrazFavela Delivery e coordenador de Inovação e Tecnologia da Associação de Jovens Empreendedores da Bahia (AJE-BA), e Lourrani Baas, estilista e ativista na luta contra a gordofobia, com mediação de Paulo Henrique. Às 16h, mais um painel: “O paralelo do design tradicional e as inovações e soluções tecnológicas para eventos”, com Tiago Mas (BlueArts) e Clariana Maia (+2CO), mediados por Maurício Lins (Home Design). Também às 16h, o Painel Scream Festival “União da fé” apresenta Diego Oliveira e Pai Rychelmy.



Já no Doca 1, às 17h, o Painel Globo “Cidade da Música” fica nas mãos das cantoras Margareth Menezes, Larissa Luz e Rachel Reis, mediadas por Luana Assiz. Às 18h, o painel “Existe mercado musical independente?” agrupa Faustino Beats, Gustavo Alves, Laísa Gabriela e Marcelo Argôlo, com mediação de Simone Braz. O Painel Globo “Gastronomia ancestral” começa às 19h, com Aline Guedes, Solange Borges e Tadeu Nonato, mediados por Luana Souza. Fechando o dia, show de Larissa Luz, às 20h, com o espetáculo de seu novo EP, “Deusa Dulov (vol. 1)”.



Na programação online, haverá as masterclasses “Gestão de Comunidades”, com o gestor Rodrigo Schmitt, e “Tecnologia para salvar o mundo”, com Anna Luísa Beserra, jovem cientista e empreendedora social, que atua para democratizar o acesso à água e saneamento no mundo através de tecnologias inovadoras e acessíveis. Para completar, Nizan Guanaes compartilha suas experiências num talk digital.



DIA 22/04 – No terceiro e último dia do World Creativity Festival, o Hub Salvador recebe mais um Pitch Day, das 9h às 12h. Às 10h, o Painel Globo “Tecnologia Black” traz Antonio Pita, Arthur Lima e Karine Oliveira, com mediação de Aldri Anunciação. De tarde, às 14h, o painel “Lideranças femininas nas organizações” apresenta Bárbara Carine, Geo Nunes e Onisajé. Já às 16h, Ana Antar – cofundadora e CEO da ERA Game Studio, sócia-fundadora do Refúgio, coworking com foco em arte e tecnologia, e produtora nacional da Women Game Jam – conduz o talk “O primeiro live game do mundo”.



No Doca 1, às 17h, a masterclass “Empreendedorismo em comunidades: transformando vida a partir dos propósitos” será com Hizan Silva e Pedro Batalha, criadores da marca de roupas Dendezeiros. O Painel Globo “70 anos de novela” reúne, às 18h, Aldri Anunciação, Elisio Lopes Jr. e Jackson Costa, mediados por Pablo Vasconcelos. Para encerrar o evento, show de RDD, líder do grupo ÀTTOOXXÁ, um dos principais produtores musicais do Brasil na atualidade.



Pela internet, a fala magna “Criativismo ESG: ativismo criativo por um mundo melhor”, com Alexis Pagliarini, expert em ESG – Environmental, social and corporate governance (governança ambiental, social e corporativa), conclui a programação.



SERVIÇO

World Creativity Festival

Onde: Doca 1 – Polo de Economia Criativa e Hub Salvador (Comércio)

Quando: 20 a 22 de abril de 2022

Horários: 20 de abril, 17h às 23h; 21 e 22 de abril, 9h às 23h

Quanto: Gratuito

Mais Informações: www.worldcreativityfestival.com

www.worldcreativityday.com





www.instagram.com/worldcreativityday

Dia Mundial da Criatividade e Inovação no portal da ONU

Currículo de Lucas Foster, idealizador do World Creativity Day