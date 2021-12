Encontros com homens do "novo mundo" trazem deliciosas possibilidades

Eu já tava atenta à personagem de Andréa Beltrão na novela das nove: uma cinquentona em ebulição. Várias identificações. Vi a mim mesma naquela cena dela se masturbando depois de se recusar ao sexo protocolar proposto pelo marido. Quem nunca? Antes, já tinha embarcado num porre que ela tomou (tão "inadequado" por ela ser "velha"), nas conversas com a amiga interpretada por Mariana Lima, nesse lugar entre o decadente e o novíssimo, portal para a definitiva maturidade com tudo que esse momento implode e revela.

Motivado pelas vivências de Rebeca (a personagem de Andréa), o papo no Fantástico da semana passada foi sobre relações entre mulheres e homens muito mais jovens. Meio envergonhada, confesso que ainda achava estranho, tão ridículo quanto a busca de homens velhos pelas "novinhas", aquele vexame de achar que juventude "pega" pela pele, "sugar babies" e afins. Tem uma "esperteza abobada" nesses caras que sempre me provocou certa pena. Em mulheres, eu achava mais triste ainda, justamente pela expectativa de mais discernimento. Por isso, apesar de, no passado, já ter desempenhado o papel da "novinha", assumir relações com homens muito mais novos é um negócio que nunca me permiti. Problema meu, né? É. Mas quero falar disso e veja se serve pra você.

Juventude como valor, a conversa de que "mulher envelhece mais rápido" etecétera e tal. As vezes, a gente cai nesses papos. Agora, olha que felicidade: ouvindo Andréa Beltrão e Elisa Lucinda, elaborei de outro jeito e não vejo mais problema algum. Inclusive, tô achando que é solução. Entendi isso exatamente na fala de Elisa, quando ela - que é casada com um homem 30 anos mais jovem - diz "o que me interessa nele não é o meninão, mas o novo homem", ou algo assim. Bingo total. É exatamente isso aí. Explico.

Na hora, associei a uma outra fala. Desta vez, de Rebeca, a personagem de Andréa, que vive um romance com um homem de 25. Tem culpa, filha achando ruim, enfim uma coisa meio conturbada que ela leva para a terapia e diz, sobre o rapaz, numa sessão: "eu tenho um deserto enorme em mim e ele me trouxe água". Ali, fichas começaram a cair. Fora a beleza da imagem. Você não se arrepiou não? Eu, sim.

(Ela começou o romance estando casada com um cara bem tradicional, viciado em pornografia, tipinho típico, sepultura de nosso erotismo, sedução, alegria e dignidade. Ele, parte do deserto dela que, àquela altura, se sentia velha e gasta. Até que Felipe acontece e começa a revolução.)

Sim, conheço as ereções inabaláveis e cabriolas sexuais facilitadas pelos altos níveis de testosterona que eles só têm até certa idade. Um pouco cansativo, porém divertido, não posso negar. Mas não é (apenas) essa a "água". Aquelas mulheres falam de outra coisa. Especificamente, de um corte geracional que coloca um muro entre parceiros ainda imersos em deficiências masculinas do passado e homens já nascidos num mundo "novo" muito construído por nós. Então, o óbvio: inevitavelmente, nossos encontros com esses caras do "novo mundo" trazem deliciosas possibilidades. Água. Pelo jeito - e cada vez mais - para ambos os lados.

(Percebe que não tem a ver com a juventude em si? Juventude é acaso, aqui. Tô falando de pessoas que nasceram a partir de determinada época e são de um jeito muito interessante para as mulheres que construíram o ambiente onde puderam surgir homens assim.)

(E aí, esses homens estão chegando com um olhar muito seduzido por maturidades. Justamente por entenderem, de verdade, que mulheres são pessoas, eles parecem se sentir - e nos deixam - muito confortáveis com coisas que os mais velhos ainda se atrapalham.)

(Ou seja, é um cenário alternativo ao tradicional, mas também ao de jovens chupins e suas relações meramente utilitárias.)

(É "café no bule" que chama e talvez você saiba do que falo.)

Não é pra todo mundo ao mesmo tempo agora, mas a tendência tá aí. Acho massa. Colher os frutos, sabe? "Terceira via", repare: opção além dos machos resistentes, dos estupefactos, dos que nos enchem de elogios referentes a "força e coragem" mas são parte dos problemas que precisamos enfrentar, dos que interpretaram tudo errado e acham que "desconstrução de machismo" é fazer corpo mole vivendo em nossas abas financeiras e emocionais.

Tá surgindo coisa melhor do que parceiro que acha que lavar pratos e acordar de noite pra cuidar de filho é grande feito muito especial. A gente não precisa mais aguentar os que performam pornô na cama como se isso fosse muito sensual. Podemos deixar passar os que aprenderam três lições e acham que arrasam, além dos indefectíveis "feministos" tão cansativos quanto conversa de operador de telemarketing. Olhando direitinho, você vai ver que essa "terceira via" também é muito diferente dos caras mais jovens que mulheres sempre puderam comprar.

Por acaso, o "novo homem", aquele sobre o qual Elisa fala - o homem que nos faz lembrar que há um acasalamento possível e saudável - hoje talvez não tenha mais do que 30 anos. Aí você escolhe se a idade é bônus, angústia ou detalhe. Mas o fato é que esse cara que parece tão distante pela diferença geracional, surpreende trazendo o pertencimento que mulheres da nossa geração raramente encontraram nas relações de arranjo etário tradicional: homens mais velhos com mulheres mais novas. Esse lugar comum onde, para o coletivo, nunca importou a diferença de idade.

Na prática, o que eu sei é que depois de trocentas relações cansativas, minha amiga tá ótima com o rapazinho descomplicado que liga pra ela e pergunta "posso passar aí?" porque deu vontade. Sem jogo, porque sim e mil sins e se divertem horrores há um tempão. O nome disso é felicidade. "Flavinha, é tudo tão leve e bom", ela me disse, entre risadas. Fátima Bernardes é outra rindo por vida, nem fecha os dentes mais e eu acho que tem Tulio nisso. Também rindo aqui, lembro que já liguei pra outra amiga pra ter um "papo de adultas": me desculpar por ter ficado com o filho dela (maior de idade, porém muito jovem) numa festa, à beira mar, em que estávamos os três. O que ouvi? "Oxe, achei ótimo ver vocês juntos". Toma! Naquele dia, me achei a pessoa mais antiquada.

Eu diria o mesmo, se fosse meu filho adulto. Claro. Mas fui careta, deu ressaca moral, achei que tinha sido a bebida e tal, inclusive nem me diverti tudo o que podia e olha que aquele encontro tinha muito potencial. Besta fui eu. Mas o tempo passa e essa é, felizmente, uma bestagem cada vez mais distante, que até quase não avisto mais. O que vejo daqui é a delícia das nossas construções e dos novos arranjos possíveis. Também comemoro as águas molhando nossos desertos e me alegro nessa tarde nublada pensando que, pelo menos nas relações afetivas, finalmente não somos mais os mesmos nem vivemos como nossas mães e nossos pais.

(Ou, como diria Chico César, "desire, desire, desire".)

Flavia Azevedo é articulista, editora do Correio e mãe de Leo