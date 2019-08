Encostas e redução de resíduos são os maiores desafios do clima para Salvador

A Semana do Clima em Salvador começou nesta segunda-feira (19), com o dia cinzento, mas mesmo assim o auditório ficou lotado. O grande destaque da manhã foi o anúncio da construção de um plano de ações para suavizar os efeitos das mudanças climáticas na capital baiana e fazer com que ela se adapte a esta nova realidade.

Segundo os governantes e especialistas presentes no evento, que é promovido pela ONU em parceria com o governo brasileiro e a Prefeitura de Salvador, as encostas e a redução na quantidade de emissão de resíduos são os dois maiores desafios para o clima local. Segundo o titular da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), André Fraga, esses pontos serão alvos prioritários no plano de ações.

André Fraga fala sobre plano de ações que será desenvolvido para Salvador

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

"Dentro desses pontos, teremos duas frentes a serem priorizadas: adaptação e mitigação. Na mitigação, que é a suavização, focaremos em transporte e resíduos, porque fazer essas reduções (de emissão de gases) é o mais importante. Na adaptação, a gente tem a parte das encostas e zona costeira. A encosta por conta das chuvas e a zona costeira por conta do aumento do nível do mar. Além disso, debateremos sobre o problema das ilhas de calor", afirmou.

(Fotos de Mauro Akin Nassor/CORREIO)

(Fotos de Mauro Akin Nassor/CORREIO)

O plano de ações para Salvador será elaborado através de uma parceria da prefeitura com a sociedade. O secretário contou que serão feitas audiências públicas, além de parcerias com grupos de estudos de universidades para discutir o assunto. "Além das ações debatidas aqui, durante a Semana do Clima", afirmou. A ideia é que o plano seja concluído em cerca de um ano.

Para o prefeito ACM Neto esse é o momento de "jogar luz sobre um problema que diz respeito a todos". "É uma oportunidade de apresentar ao mundo esse conjunto de ações que estão sendo realizadas no âmbito da sustentabilidade, para a resiliência, para a preservação do meio ambiente", afirmou.

Segundo o gestor municipal, o envio do plano para a Câmara de Vereadores vai depender do resultado final do documento e das ações pensadas para a cidade.

O prefeito disse ainda que algumas intervenções para Salvador já foram pensadas. "Temos alguns pontos importantes que serão apresentados até o fim desta semana. Hoje, por exemplo, vamos tratar do tema no painel que analisa os impactos das mudanças climáticas em nossa cidade, além de um plano municipal de mudanças climáticas, que é pioneiro para Salvador. Ao longo da semana, uma série de outras ações e novidades vão impactar no dia a dia das pessoas", afirmou ele, que fez mistério sobre que ações são essas.

A Semana Latino-Americana e Caribenha sobre Mudança de Clima acontece entre os dias 19 e 23 de agosto, no Salvador Hall, dentro do Wet’n Wild, na Avenida Paralela. Na quinta-feira (22), haverá shows exclusivos dos músicos Gilberto Gil e Carlinhos Brown, que farão apresentações individuais a partir das 18h30. As inscrições, gratuitas, foram prorrogadas até quarta-feira. Basta acessar o link https://reg.unog.ch/event/29406/.

Programação

Segunda-feira (19/08)

8h30 às 8h55 - Cadastramento e exibição de abertura

9h às 12h25 - Eventos para convidados:

Diálogo sobre contribuições nacionais determinadas (NDC)

CTCN fórum regional em LAC

Capacidade: construindo conhecimento para o dia da ação

9h às 12h25 - Eventos abertos:

Artigo 6: diálogo do setor empresarial

#Twitt4 climate: uso das redes sociais para impulsionar a adaptação climática

Painel Salvador de Mudança do Clima

12h30 às 14h25 - Intervalo para almoço, eventos paralelos, exibição, esquina do conhecimento e hub de ação.

14h30 às 18h - Eventos para convidados

Diálogo NDC

CTCN fórum regional em LAC

Conhecimento para o dia da ação

14h30 às 18h - Eventos abertos:

Artigo 6: diálogo do setor empresarial

Workshop em alvos criados com base na ciência: porque e como engajar

Painel Salvador de Mudança do Clima

Terça-feira (20/08)

8h30 à 8h55 - Cadastramento e exibição de abertura

9h às 12h25 - Eventos para convidados:

Diálogo NDC

CTCN fórum regional em LAC

Encontro de parceria com Marrakech

Workshop em transparência: oportunidades do sul para o sul

9h às 12h25 - Workshop em mobilidade urbana em NDC da próxima geração (aprovação da inscrição necessária)

9h às 12h25 - Eventos abertos:

Cotação do carbono, mercados e desenvolvimento sustentável em LAC

Como empresas e governos podem avançar em políticas de carbono zero

Painel Salvador de Mudança do Clima

12h30 às 14h25 - Intervalo para almoço, eventos paralelos, exibição, esquina do conhecimento e hub de ação.

14h30 às 17h25 - Eventos para convidados

Diálogo NDC

CTCN fórum regional em LAC

Workshop em compartilhamento de conhecimento para estratégias a longo prazo

14h30 às 17h25 - Workshop em mobilidade urbana em NDC da próxima geração (inscrição necessária)

14h30 às 17h25 - Eventos abertos:

Cotação do carbono, mercados e desenvolvimento sustentável em LAC

Transição economia de baixo uso de carbono

Painel Salvador de Mudança do Clima

Quarta-feira (21/08)

8h30 à 8h55 - Cadastramento e exibição de abertura

9h à 9h55 - Plenária de abertura

10h às 12h25 - Mesas

Transição da indústria

Infraestrutura cidades e ação local (áreas urbanas e moradia informal)

10h30 às 12h - Relatório de crédito de carbono

10h às 12h25 - Apresentação voltada para estudos e os jovens

12h30 às 13h25 - Intervalo para almoço, eventos paralelos, exibição, esquina do conhecimento e hub de ação.

13h30 às 15h55 - Mesas

Soluções naturais (agricultura e manejamento de terra)

Infraestrutura, cidades e ações globais (transporte)

13h30 às 15h55 - Apresentação voltada para estudos e os jovens

16h às 18h30 - Mesas

Transição de energia

Soluções naturais (ecossistemas do oceanos e recursos hídricos)

16h às 18h30 - Apresentação voltada para estudos e os jovens

Quinta-feira (22/08)

8h30 à 8h55 - Cadastramento e exibição de abertura

9h às 9h55 - Plenária 2 (segmento ministerial: para a COP25 e esforços para alcançar as metas do acordo de Paris)

10h às 11h10 - Plenária 3 (governo brasileiro)

11h15 às 12h25 - Plenária 4 (implementação da ação climática: aumentando a ambição)

12h30 às 14h25 - Intervalo para almoço, eventos paralelos, exibição, esquina do conhecimento e hub de ação.

14h30 às 15h40 - Plenária 5 (estratégias a longo prazo e descarbonização)

15h45 às 16h55 - Plenária 6 (mercados e crédito de carbono)

17h às 18h10 - Plenária 7 (financiamento NDC e títulos verdes)