Enecult debate novos desafios e oportunidades para profissionais da Cultura

Os novos desafios para os profissionais que atuam na área da Cultura, as configurações do mercado de trabalho e os cenários possíveis com a retomada das atividades presenciais estarão em debate na 18ª edição do Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Enecult). O encontro reúne mais de mil profissionais e pesquisadores da Cultura de todo o Brasil, América Latina e Europa e acontece entre os dias 9 e 12 de agosto, em formato híbrido. Toda a programação é aberta ao público.

As atividades presenciais vão acontecer na Faculdade de Comunicação da Ufba, com transmissão pelo canal do YouTube do encontro, no Cinema do Museu e no Palacete das Artes. Além disso, a programação conta também com mesas e sessões de apresentação de trabalhos realizadas online. “Retomamos parte da programação do Enecult de modo presencial após dois anos em formato exclusivamente online. É um processo metalinguístico, por assim dizer, porque, ao mesmo tempo que vivenciamos a retomada presencial, refletimos sobre este movimento do setor cultural, considerando os desafios que se impõem para os profissionais que atuam na área”, explica Renata Rocha, coordenadora do evento.

No total, o encontro terá 26 mesas de debate, com a participação de trabalhadores e pesquisadores da Cultura, como a curadora, pesquisadora e professora Sandra Benites Guarani Nhandewa, a cineasta Laís Bodanzky, o rapper, pesquisador e fundador do Instituto Enraizados, Dudu de Morro Agudo, a cantora e pesquisadora Mariella Santiago, a artista e fundadora da Banda Yayá Muxima, Víviam Caroline, o pesquisador e professor argentino, Emiliano Firmani, também fundador da editora especializada em políticas culturais RGC ediciones e diretor da Revista Gestión Cultural, e Fabiano Piúba, secretário da Cultura do Ceará.

O filme A Viagem de Pedro, de Laís Bodanzky, tem pré-estreia nesta terça (9) no Enecult (Foto: Divulgação)

Abertura

Com o tema “Os novos desafios para o trabalhador da cultura”, a mesa de abertura dá o tom do evento e será realizada às 10h do dia 9 de agosto, no auditório da Faculdade de Comunicação (Facom) da UFBA, com a participação dos profissionais Liliana Segnini (Unicamp), Maylla Pita (Juntó Educação), Gustavo Portella (UFRJ) e Carmen Lima (Uneb).

Durante o encontro também serão apresentados resultados inéditos da pesquisa Panorama Nacional da Lei Aldir Blanc, desenvolvida pelo Observatório da Economia Criativa (OBEC) e parceiros. Os dados preliminares do estudo foram utilizados para apoiar os esforços de mobilização para reversão do veto à Lei Aldir Blanc 2 e Lei Paulo Gustavo. A mesa acontecerá no dia 12 de agosto, às 10h, na Facom.

A cineasta Laís Bodanzky, que participa presencialmente da mesa Novas Instituições de Audiovisual no dia 10, às 10h, na Facom, também fará a pré-estreia nacional do seu mais recente filme, A Viagem de Pedro, na programação do Enecult. A atividade acontece nesta terça (9) às 19h, na Sala do Museu. O ingresso vale R$10 para inscritos no encontro. Além da programação das mesas, o Enecult selecionou 275 artigos, que serão apresentados e discutidos nos 22 Grupos de Trabalho (GTs) do evento. As sessões serão por videoconferência.

Lançamento de livros

O Enecult também promove a atividade Diálogos Emergentes, com quatro mesas que promovem discussões sobre livros que serão lançados no evento: Mondiacult 40 anos Depois: Impactos e Desdobramentos nas Políticas Culturais na América Latina (EDUFBA, 2022), organizado pelos pesquisadores Lia Calabre, Renata Rocha e Albino Rubim; Depois da Última Sessão de Cinema - Spcine, Audiovisual e Democracia (Autonomia Literária, 2021), que tem a organização de Alfredo Manevy, ex-diretor-presidente da Spcine, e de Fabio Maleronka, pesquisador e gestor cultural; Patrimonio Cultural Inmaterial e Inclusión Social. Aportes para la Agenda de Desarrollo de la era post-COVID en América Latina y el Caribe (UNESCO, 2022), organizado por Patrícia San Martin, Hilda Jaqueline de Fraga e José Roberto Severino; e o livro A Cultura em Tempos Sombrios (EDUFBA, 2022), organizado pelos professores Leandro Colling e Adriano Sampaio. A programação conta com o lançamento de 14 livros no total e acontece quinta (11) 11, a partir das 17h, no Palacete das Artes.

No local também será realizada a Feira de Livros da Edufba e o show “Noites Preciosas”, com as apresentações das cantoras Alissan Paixão, Emilie Lapa, Jade Lu e Nitorê Akadã. A atividade é uma das ações de difusão da plataforma Frequências Preciosas, que busca trazer a diversidade sonora e a potência artística das artistas negras e indígenas da cena musical brasileira.





Serviço:

O quê: XVIII Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Enecult)

Quando: 9 a 12 de agosto de 2022 (terça a sexta-feira)

Quanto: Gratuito e aberto ao público. Para quem desejar receber certificado de participação, a inscrição pode ser feita até 5 de agosto no enecult.ufba.br. O investimento é de R$ 30.

Transmissões online: YouTube (youtube.com/enecult)

www.cult.ufba.br/enecult/programacao-2022