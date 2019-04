Enem 2019: prazo para apresentação do recurso da isenção encerra hoje (26)

O prazo para a apresentação de recursos que garantem a isenção dos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, encerram às 23h59 de hoje (26). Esse procedimento só é necessário para os participantes que solicitaram a isenção e tiveram o pedido negado por apresentação incorreta da justificativa ou por não anexar todos os documentos necessários. É preciso acessar a Página do Participante e anexar a documentação exigida no edital.

O resultado dos recursos será divulgado no dia 02 de maio. Todos os contemplados e os interessados em realizar as provas devem se inscrever para as provas entre os dias 06 e 17 de maio de 2019. Para os candidatos que não foram beneficiados com a isenção, a taxa de inscrição é de R$85. Confira abaixo a documentação necessária para a interposição de recursos:

Beneficiários da Lei nº 12.799

Documento de identificação do participante e dos demais membros da família Declaração que comprove a realização de todo o Ensino Médio em escola do sistema público de ensino do Brasil ou histórico escolar do ensino médio, com assinatura e carimbo da escola. Bolsistas devem incluir a declaração da escola que comprove a condição de bolsista integral em todo o ensino médio. Comprovante da renda declarada, referente ao mês corrente ou, no máximo, a três meses anteriores.

Beneficiários do Decreto nº 6.135

Documento com o Número de Identificação Social (NIS) válido ou cópia do cartão com o NIS válido, no qual está inscrito no CadÚnico. Nome completo e CPF da mãe do participante.

Concluintes do ensino médio de escola pública

Declaração escolar que comprove que o participante está cursando a última série do ensino médio em 2019, em qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública, declarada ao Censo Escolar da Educação Básica.