Enem 2022: Inep divulga ranking de inscrições; Salvador tem mais de 53 mil inscritos

A edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) registrou 3.396.632 inscrições nas duas versões da prova – 3.331.566 farão a impressa e as 65.066 pessoas restantes, a prova digital. Os dados oficiais foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na última semana. O Enem 2022 será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro.

O aumento de inscritos em relação à edição passada foi de 10%, conforme anunciou o ministro da Educação Victor Godoy à época do fim das inscrições. No entanto, segundo o Portal de Educação UOL, a edição desse ano terá o segundo menor número de participantes desde a aplicada em 2005.

Ainda de acordo com o levantamento do Inep, 2.028.353 (59,7%) dos inscritos são isentos da taxa de inscrição e 1.368.279 (40,3%) são pagantes. A maioria (527.097) mora no estado de São Paulo. Em segundo lugar estão os moradores de Minas Gerais (301.350), seguido dos da Bahia (260.311), Rio de Janeiro (243.365) e do Ceará (224.113).

Já os dados por cidade, divididos entre as versões impressa e digital, apontam a capital paulista como líder no ranking, com 131.951 participantes na versão impressa, seguida da cidade Rio de Janeiro (99.231), Fortaleza (68.485) e Brasília (61.242). Na versão digital, novamente a capital paulista aparece em primeiro lugar, com 10.033 inscritos, seguida por Belo Horizonte (3.164) e Curitiba (2.733). Em Salvador foram registrados, no total, 53.029 inscritos – sendo 51.403 para a prova impressa e 1.626, digital.

Os números do Inep apontam, ainda, que as pessoas com o ensino médio completo representam 1.544.378 das inscrições do Enem impresso. Outras 1.284.916 são de quem está cursando a última série do ensino médio e 490.328 estão cursando o ensino médio, mas sem conclusão em 2022.

Negros são maioria das inscrições confirmadas

De acordo com o Inep, pretos e pardos representam a maioria dos inscritos confirmados no Enem 2022. Pretos são maioria na versão impressa da prova, enquanto pardos predominam a prova digital. Na modalidade impressa, o número de pretos com inscrições confirmadas totaliza 1.434.820, em seguida, estão os que se autodeclaram brancos (1.360.923), pardos (391.666), amarelos (63.114), não declarados (61.903) e indígenas (19.140).

Enem 2022

O Enem acontecerá nos dias 13 e 20 de novembro. O primeiro dia de prova terá questões de linguagens – 40 de língua portuguesa e cinco de inglês ou espanhol –, além de 45 questões de ciências humanas e a redação do Enem . No segundo dia, o candidato terá que fazer 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.

Preparação gratuita para o Enem

