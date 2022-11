Enem: segunda prova será aplicada no domingo (20); veja o que muda

No próximo domingo (20) mais de 263 mil estudantes baianos voltarão às salas de aula para realizar a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Dessa vez, os candidatos resolverão as questões de matemática e de ciências da natureza, que englobam química, física e biologia. Ao todo, serão 90 questões objetivas. A aplicação terá cinco horas de duração e os locais de prova estão disponíveis no Cartão de Confirmação de Inscrição na Página do Participante.

Ao todo, 190.622 participantes compareceram ao primeiro dia do Exame na Bahia, no último domingo (13). O número corresponde a 72,4% dos mais de 263 mil inscritos para a prova impressa. No digital, 1.983 pessoas se inscreveram e 1.003 fizeram o exame. A taxa de abstenção online foi de 49,4% e de 27,6% na convencional.

Quem não compareceu no primeiro dia do Enem poderá realizar a segunda prova. A diferença é que ela servirá apenas como autoavaliação para o estudante. O boletim de desempenho individual terá apenas as notas das provas realizadas. Já quem não fez a primeira prova de linguagens, ciências humanas e a redação, por conta de problemas de logística ou doenças infectocontagiosas listadas em edital, tinha que solicitar, na semana que antecedia a prova, a reaplicação do exame. Os casos serão julgados, individualmente, pelo Inep.

Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no portal do Inep, no portal do Enem, até o terceiro dia útil após a realização das últimas provas. Conforme previsto em edital, os gabaritos devem ficar disponíveis a partir do dia 23 deste mês.

A correção da redação é a última divulgação. O chamado espelho da correção com detalhes de cada um dos critérios avaliados é disponibilizado apenas para fins pedagógicos, ou seja, não cabe recurso. Os estudantes apenas têm acesso à correção, após os processos seletivos dos programas federais, em data divulgada posteriormente pelo Inep.

O que levar

O acesso à sala de provas será permitido com a apresentação de documento de identificação com foto válido como: Cédulas de Identidade, Carteira de Habilitação, Carteira de Trabalho e Documentos digitais (e-Título, CNH digital e RG digital).

É recomendado que o participante leve o Cartão de Confirmação de Inscrição nos dois dias de aplicação do exame.

Horários

Nos dias de realização do exame, os portões de acesso aos locais de provas serão abertos às 12h e fechados às 13h (horário de Brasília). É proibida a entrada do participante após o fechamento dos portões. A aplicação das provas terá início às 13h30 e término às 18h30. No primeiro dia os estudantes tiveram meia hora a mais por conta da redação.

A aplicação das provas para o participante com solicitação de tempo adicional aprovada terá início às 13h30 e término às 19h30. A aplicação das provas para o participante com solicitação de recurso de videoprova em Libras aprovada terá início às 13h30 e término às 20h30.

Reforço no transporte

Em Salvador, os estudantes contarão com uma operação especial de transporte. Serão disponibilizados, das 10h às 18h, 320 ônibus para reforçar 137 linhas que atendem os principais locais de prova na cidade. (Veja lista com as linhas abaixo)

O BRT irá funcionar normalmente, das 6h às 22h, com intervalos de dez minutos entre os ônibus. Já os ascensores estarão fechados, com exceção do Elevador Lacerda, que irá funcionar das 7h às 19h. A travessia Plataforma – Ribeira também vai funcionar normalmente, das 6h30 às 18h30.

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) recomenda aos estudantes que confiram o local de prova com antecedência e utilizem os aplicativos de mobilidade disponibilizados em Salvador – Cittamobi e Moovit – para conferir as linhas e os horários dos ônibus, buscando evitar atrasos no dia da prova. Os agentes da Semob e prepostos das empresas de ônibus estarão em locais estratégicos para orientar os usuários.

Segundo a CCR Metrô Bahia, as estações terão funcionamento normal, das 5h à 0h, com intervalo de 10 minutos entre os trens.

Primeiro dia

O primeiro exame, no domingo anterior, abordou conteúdos de linguagens, ciências humanas e redação. O tema da redação deste ano foi "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".

A Bahia (263.193) foi o terceiro estado com o maior total de inscritos no Brasil, ficou atrás apenas de São Paulo (524.022) e Minas Gerais (303.961). Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep).

Em 2021, houve mais de 237 mil inscritos no Enem na Bahia, dos quais 175,6 mil estiveram presentes no primeiro dia de prova, revelando uma abstenção de 26%, mas o número de inscritos foi menor que o desse ano.

No Brasil, 2.490.880 participantes compareceram ao primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O número corresponde a 73,3% dos cerca de 3,4 milhões de inscritos nas duas versões (impressa e digital). Entre os presentes, 2.458.504 realizaram as provas em papel, e 32.376, em computador.

Para que serve

O Enem é principal forma de ingresso no ensino superior público, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), de obtenção de bolsas por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni) e de participação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os resultados também podem ser usados para ingressar em instituições de ensino portuguesas que têm convênio com o Inep. Além disso, algumas instituições de ensino privado utilizam a nota para ingresso direto ou concessão de bolsas.

Confira abaixo as linhas de ônibus que serão reforçadas para o Enem em Salvador:

Código LINHAS OTTRANS 116 Lapa x HGE 136 Lapa x Chame Chame 137 Lapa x Barra Avenida/Barra 138 Lapa x Garibaldi/Ondina 140 Lapa x Rio Vermelho (Cardeal da Silva) 301 Terminal Acesso Norte x Alto do Peru 310 Barroquinha x Aeroporto 331 Fazenda Grande Retiro x Abaeté/Itapuã 332 Fazenda Grande Retiro x Estação da Lapa 333 Fazenda Grande Retiro x Barroquinha/Brotas 354 Terminal Acesso Norte x Capelinha 403 Lapa x Caixa D'Água 417 IAPI x Lapa 427 IAPI x Itaigara 518 Sussuarana/CAB x Engenho Velho de Brotas 903 Lapa x Boca do Rio 933 Doron/Rio das Pedras x Praça da Sé 1005 Itapuã/Praia de Flamengo 1007 Lapa x Terminal Aeroporto/Jardim das Margaridas 1024 Terminal Aeroporto x Jardim das Margaridas 1026 Estação Mussurunga x Fazenda Grande I/Boca da Mata 1035 Aeroporto x Praça da Sé (via Garibaldi) 1036 Estação Mussurunga x Fazenda Grande/Jaguaribe Cajazeira VIII 1048 Estação Mussurunga x Mussurunga II Setor H/I 1062 Estação Mussurunga/Hospital Central x Cabula 1067 Estação Mussurunga x Bosque das Bromélias 1073 Estação Mussurunga x Cajazeira XI 1102 Cabula VI x Lapa 1107 Terminal Acesso Norte x Tancredo Neves 1118 Terminal Acesso Norte x São Gonçalo 1123 Terminal Acesso Norte x Saboeiro/Estação Imbuí 1130 Cabula VI x Ondina 1131 Cabula VI x Sieiro R1 1133 Terminal Acesso Norte x Pernambués 1141 Cabula VI x Ribeira R1 1142 Cabula VI x Ribeira R2 1143 Terminal Acesso Norte x Barroquinha 1144 Terminal Acesso Norte x São Joaquim/Comércio 1145 Terminal Acesso Norte x Ribeira 1154 Terminal Acesso Norte x Barbalho/Macaúbas 1156 Terminal Acesso Norte x Largo do Tamarineiro/Santa Mônica 1158 Terminal Acesso Norte x Conjunto Guilherme Marback/Estação Imbuí 1203 Tancredo Neves x Campo Grande 1207 Tancredo Neves x Pituba 1215 Engomadeira x Lapa 1220 Mata Escura x Pituba 1225 Sussuarana-Lapa (Via Vasco da Gama) 1229 Terminal Acesso Norte x Novo Horizonte/Sussuarana 1230 Sussuarana x Barra R1 1231 Sussuarana x Barra R2 1238 Jardim Santo Inácio x Pituba 1239 Mata Escura x Barra 1245 Mata Escura x Estação Pirajá 1247 Estação Pirajá /Conjunto Arvoredo x Imbuí 1303 Castelo Branco x Terminal Campo Grande 1305 Castelo Branco x Pituba 1320 Pau da Lima x Nordeste 1327 Estação Pirajá x Baixa dos Sapateiros 1340 Estação Pirajá x Barra 1 1341 Estação Pirajá x Barra 2 1347 Estação Pirajá x Pituba 1352 Estação Pirajá x Fazenda Grande II/III R2 1363 Pau da Lima x Aeroclube via Terminal Pituaçu 1364 Estação Pirajá x Ceasa/Pedreira (Coração de Maria) 1372 Jardim Nova Esperança/Vilamar x Comércio/Lapa 1376 Estação Pirajá x Águas Claras 1383 Estação Pirajá x Creche/Castelo Branco 1386 Nova Brasília/Jardim Nova Esperança/Sete de Abril x Barra 1388 Estação Pirajá x Barra 3 1389 Nova Brasília/Jardim Nova Esperança x Estação Pirajá 1405 Estação Pirajá x Cajazeira VIII 1407 Estação Pirajá x Cajazeira X 1413 Boca da Mata - Lapa