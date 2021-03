Enfermeira baiana que pegou covid-19 antes de 2ª dose da vacina está recuperada

Ela venceu! A enfermeira Maria Angélica de Carvalho Sobrinho, primeira pessoa vacinada contra covid-19 na Bahia, voltou ao trabalho após se recuperar da doença. Ela foi diagnosticada com o vírus durante o intervalo entre a primeira e a segunda dose do imunizante e chegou a ser internada no Hospital Couto Maia, em Salvador. De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia, a aplicação da segunda dose da vacina em Maria Angélica já está agendada.

"Não é à toa que a vacina são duas doses. Todas as vacinas, até o momento, a exigência é de duas doses. Exatamente porque na segunda dose se faz um reforço, aumenta a proteção. Claro que algumas pessoas já vão ter a proteção após a primeira dose, mas essa proteção pode não ser suficiente e a segunda dose é necessária", explica a médica infectologista Ceuci Nunes, diretora-geral do Couto Maia.

Leia mais notícias do Alô Alô.