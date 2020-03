Enfermeiro virtual responde se seu caso é suspeito de coronavírus; faça teste

Está sentindo sintomas como dor de cabeça, febre, tosse e quer descobrir se seu caso é suspeito de Covid-19 sem sair de casa? A plataforma Coronabr disponibilizou um enfermeiro virtual que é capaz de seguir o raciocínio clínico e dar orientações iniciais à população gratuitamente.

Na plataforma, a pessoa responde a algumas perguntas básicas - se teve febre, a quanto tempo está com febre, qual foi a temperatura mais alta que mediu e sinaliza se apresentou algum dos sintomas do Covid-19 (coriza, nariz entupido, cansaço, dor de cabeça, dor no corpo, mal estar e dor na garganta). Clique aqui e faça o teste.

No decorrer das respostas, o enfermeiro virtual vai fazendo outros questionamentos pertinentes ao diagnóstico . Após finalizar os questionamentos, aparece uma orientação prévia do que fazer diante da situação.

A plataforma também traz outras informações sobre o novo coronavírus, como prevenção, sinais de alarme, tratamento e até reúne fake news a respeito do assunto.

O serviço foi desenvolvido pelo conhecimento técnico em saúde da Axonn com o apoio do Dr. Lucas Chaves, que é médico infectologista da Universidade de São Paulo (USP). A plataforma foi desenhada e projetada a paritr do konw-how em tecnologia da parceria Axonn-Pixit. A Axonn é uma startup criada com o obejtivo de otimizar o acesso a atendiemntos médicos e a Pixit é uma empresa especializada em soluções de plataforma.