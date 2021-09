Engavetamento com cinco veículos deixa feridos na Avenida Paralela

(Foto: Transalvador)

Um engavetamento envoldo cinco carros deixou duas pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (13) na Avenida Paralela, em Salvador. O acidente aconteceu pouco antes das 10h, na região da Estação Mussurunga.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do município (Transalvador), uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local socorrer as vítimas. Uma delas chegou a ficar presa nas ferragens. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos feridos.

Como houve vazamento de óleo de um dos carros, um caminhão-pipa da Limpurb também foi ao local fazer a limpeza, para evitar novos acidentes.

Não há informação sobre o que causou o engavetamento. O local ficou congestionado no sentido Centro.