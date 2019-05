Engavetamento entre três carros deixa pessoa ferida em Paripe nesta sexta (17)

Um engavetamento envolvendo três veículos deixou uma pessoa ferida na tarde desta sexta-feira (17) na rua Almirante Tamandaré, em Paripe, Subúrbio de Salvador. Um micro-ônibus do Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec), um ônibus da Integra Salvador e um Fiat Uno colidiram.

A pessoa ferida estava à bordo do Fiat Uno. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações se o ferido necessitou ser transferido para uma unidade de saúde ou o estado dele. De acordo com o Núcleo de Operação Assistida (NOA) da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o Fiat Uno teve perda total e o micro ônibus ficou sem condição de tráfego e estão aguardando o guincho para removê-los para o pátio da Transalvador)

Uma guarnição da Transalvador se manteve no local para realizar monitoramento do tráfego, que foi afetado por conta do acidente. O CORREIO tentou contato com a assessoria do Samu mas não obteve respostas até o fechamento desta matéria.