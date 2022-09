Engenho Velho da Federação: ônibus voltam a circular, mas escolas ficam fechadas

Ao amanhecer, o mercado no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, em frente ao qual cinco pessoas foram baleadas, estava de portas fechadas. A agonia dessa quinta (8) à noite deu lugar ao silêncio, interrompido apenas por um carro de som e pelos transportes coletivos, que voltaram a circular na região.

Por conta do episódio violento, as aulas nas escolas municipais da região foram suspensas nesta sexta - as as escolas Iacy Vaz Fagundes, Makota Valdina, Cidade de Jequié, Cmei Pio Bittencourt e Cmei São Gonçalo ficaram sem atividades, confirmou a Secretaria Municipal de Educação (Smed).

Segundo informações preliminares obtidas pelo CORREIO, o alvo do atentado — também atingido — seria um irmão de um traficante. Ainda não se sabe se a vítima também tem envolvimento com o crime.

Uma mulher que, com muito medo, não quis se identificar, afirma que todas as pessoas baleadas são inocentes — entre elas, uma funcionária do mercado. À reportagem a moradora, que vive na Ladeira da Paz, transversal à Apolinário, conta que houve outros disparos logo em seguida. “Eu subi [a ladeira], pra comprar o pão. Aí, quando chegou aqui, de junto [do mercado], a gente ouviu os tiros”, relata.

“Aí, eu desci, correndo, pra casa. Quando chegou lá, o pessoal gritou: ‘Balearam, Felipe [uma das vítimas]!’”, continua. “Assim que a gente entrou, também, teve outro tiroteio, aqui, do lado [na ladeira].” Dessa vez, porém, não houve vítimas.

(Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO)

Já o pintor Nival Glória, 63 anos, trabalha na mesma rua onde fica o mercado, a Apolinário Santana. Atualmente, ele trabalha com um lava a jato e, como já tinha sabido do tiroteio ocorrido mais cedo, por volta de 12h, nas proximidades, preferiu encerrar as atividades. “Eu desci aqui correndo e não voltei mais”, conta apontando para uma ladeira.

Bandidos chegaram em carro roubado

A autoria do atentado ainda é desconhecida. Mas, de acordo com a Polícia Militar, os tiros foram feitos a partir de um carro roubado. “O que nós sabemos é que indivíduos armados, transitando aqui, na região, reconheceram outro cidadão que teria grau de parentesco com um envolvido com o tráfico, de facção rival.” O rapaz, então, teria buscado abrigo no mercado. “Ele, na busca por abrigo, adentrou o mercado, e outras pessoas acabaram sendo alvejadas”, acrescenta.

O major disse ainda que o jovem recebeu três tiros e ainda está internado no Hospital Geral do Estado (HGE), assim como outras três das cinco vítimas — uma delas teria sido atingida por estilhaços e dispensado o atendimento.

Os feridos são uma caixa de supermercado, que levou um tiro no abdômen, passou por cirurgia e segue internada; uma idosa que foi atingida de raspão na cabeça; um rapaz baleado no pé esquerdo; um homem atingido com um tiro na boca e outro homem que foi baleado no tórax e na perna. Esse último é o que tem estado mais grave.

Durante a manhã desta sexta (9), a polícia marcava presença na cena do crime. De acordo com o major Rodrigues, da Polícia Militar, a corporação atua preventivamente. “A gente pretende intensificar, cada vez mais, não somente no Engenho Velho da Federação mas também em locais onde houve outros episódios, como o Vale da Muriçoca e a Avenida Vasco da Gama”, detalha.

Ele aproveitou para pedir que as pessoas não deixem de denunciar os casos. “Nós, mais uma vez, apelamos à população que denuncie, que nós auxilie, através de denúncia, utilizando o 181, que é o Disque Denúncia.”