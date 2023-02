Engie anuncia R$ 6 bilhões em energia eólica nos próximos anos

Mais R$ 6bi em energia na Bahia

A Engie Brasil Energia mantém a expansão em projetos de energia limpa e a Bahia segue como prioridade para a empresa. O Conjunto Eólico Serra do Assuruá, que terá 846 MW – quase o suficiente para abastecer a cidade de Salvador – e será o maior da companhia no país, teve a implantação iniciada em Gentio do Ouro (BA). Só em 2022, a Companhia já investiu R$ 516 milhões no projeto, dos quais R$ 180 milhões apenas no último trimestre do ano. Ao todo, estão previstos R$ 6 bilhões, com geração de cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos na região. A emissão da licença ambiental de instalação está prevista para o início deste ano, o que possibilitará o início da construção, com previsão de entrada gradual em operação comercial a partir do segundo semestre de 2024.

Presença antiga

Na Bahia, a ENGIE já opera os Conjuntos Eólicos Umburanas, Campo Largo I e II, em Umburanas e Sento Sé. Somados, os três empreendimentos possuem mais de 1 GW de capacidade instalada. A maior parte da energia produzida nos parques está direcionada para o Ambiente de Contratação Livre, podendo inclusive atender clientes no mercado de autoprodução de energia. “Seguindo nossa estratégia de crescimento em fontes renováveis, aceleramos a geração de energia limpa no país e contribuímos também para o avanço socioeconômico da região” destaca Eduardo Sattamini, diretor-presidente e de relações com investidores da Engie Brasil Energia.

Ações socioambientais

Em 2022, alunos da rede pública de ensino de Umburanas e Sento Sé foram beneficiados por meio do programa “Parcerias do Bem”, iniciativa da Engie que busca conectar empresas que compartilham os mesmos propósitos para multiplicar o resultado de suas ações, em prol das comunidades em que atuam. Executado em parceria com a Essilor Luxottica, líder mundial em óculos de prescrição, o projeto de saúde oftalmológica contemplou triagens e exames, realizadas nos meses de agosto e setembro, além do fornecimento de 674 lentes corretivas com armação. Desde que a empresa passou a atuar no estado, já investiu mais de R$ 18 milhões em projetos sociais nas áreas da saúde, educação, saneamento e segurança.

Resultados financeiros

Em 2022 a Companhia registrou lucro líquido ajustado de R$ 2,8 bilhões, valor 16,7% (R$ 395 milhões) acima do alcançado no ano de 2021. O Ebitda ajustado foi 3,8% menor do que no ano anterior, chegando a R$ 6,9 bilhões em 2022. Excluindo-se o reconhecimento da repactuação do risco hidrológico ocorrido em 2021, a elevação do lucro líquido foi de 109,6% e o incremento no Ebitda alcançou 23,4%.

União pela bioeconomia

Uma emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) com características inéditas foi o instrumento escolhido para impulsionar negócios ligados à bioeconomia nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. O Santander Brasil, Grupo Gaia, Instituto Conexões Sustentáveis (Conexsus) e Belterra investiram na operação que destinou R$ 17 milhões em capital de giro a 22 cooperativas comunitárias ligadas ao Conexsus, e à Belterra, startup que desenvolve sistemas agroflorestais. O CRA Verde fomenta diferentes atividades econômicas que ajudam a manter a floresta em pé e a regenerar áreas degradadas a partir do uso sustentável dos recursos naturais. A ação deve beneficiar 4,5 mil produtores sem acesso a linhas de crédito tradicionais. Foram direcionados para iniciativas na Bahia R$ 277.704, em Ibicaraí e Irecê.

Multipropriedade

O setor de multipropriedade lançou R$ 41,1 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) no ano passado. Levantamento da Caio Calfat Real State Consulting, principal entidade desse segmento no País, mostra que o número de empreendimentos passou de 128 em 2021 para 156 no ano passado, alta de 21,8%. Em termos de receita, isso representou um aumento de 45%, com 767,4 mil frações vendidas. Para este ano, a projeção é repetir o crescimento, de 28% sobre 2022. Na Bahia são 12 afiliados em Salvador, Ilhéus, Mata de São João, Itacaré, Porto Seguro, Una e Maraú, que entrou em 2022.

Óleo e gás

O Sebrae vai reunir lideranças do segmento energético do país, gestores do Sistema Sebrae dos estados produtores de petróleo em terra para a inédita Feira Bahia Oil&Gas Energy, no Centro de Convenções de Salvador, de 24 a 26 de maio. Os primeiros detalhes do evento serão apresentados com exclusividade à imprensa e convidados na próxima segunda-feira, na sede do Sebrae Bahia.