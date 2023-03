Eno Cultura ministra curso introdutório de vinhos em Salvador

Tá a fim de iniciar seus estudos nos vinhos com um curso reconhecido mundialmente? A Eno Cultura realiza, em 15 de abril, a qualificação WSET Nível 1. As aulas acontecerão das 9h às 17h na Grand Cru da Bahia Marina e serão ministradas pela renomada sommelière Gabriele Frizon. O WSET Nível 1 custa R$ 2.150,00 e, usando o cupom PAULAENO05 no site da Eno Cultura, você ganha 5% de desconto.

"O WSET nível 1 é uma excelente porta de entrada para o entusiasta que quer consumir vinho de maneira mais completa e consciente. E, ainda, para o profissional da área que deseja fortalecer seu currículo com a maior certificação internacional em vinhos do mundo”, explica Paulo Brammer, diretor e cofundador da Eno Cultura.

Neste curso introdutório o aluno aprende a descrever um rótulo utilizando a Técnica Sistemática de Prova de Vinho WSET® (SAT) – Nível 1; métodos de produção de diferentes tipos de vinhos; castas comuns utilizadas na enologia e suas características; além de conhecer sobre harmonização e serviço.

Ainda de acordo com Paulo Brammer, ao contrário de outras capacitações, o WSET nível 1 tem uma metodologia de educação invertida, na qual o aluno recebe um material de estudo e é convidado a se preparar com antecedência. “Isso torna a experiência em sala de aula, presencial ou digital, ainda mais ágil e rica”, complementa o profissional.

Durante a formação serão degustados 10 rótulos e, ao final da aula, é feita uma prova com 30 questões de múltipla escolha. Para receber o certificado, é necessário 70% de acerto para aprovação. A Eno Cultura é uma das maiores escolas de vinho da América Latina. Fundada em 2013 por Paulo Brammer e Thiago Mendes, foi contemplada com o prêmio de melhor educador do ano de 2017 pela instituição inglesa WSET Global.

Serviço: WSET Nível 1 | 15/04, das 9h às 17h | Local: Grand Cru - Av. Lafayette Coutinho, 1010, salas 41/42 | Horário: 9h às 17h | Professora: Gabriele Frizon | Investimento: R$ 2.150,00 presencial, dividido em até 4x. Inscrição: https://www.enocultura.com.br/product/wset-nivel-1-salvador-abr-23/