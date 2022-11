Enola Holmes 2 diverte e mostra interação entre Millie Bobby Brown e Henry Cavill

Procurando um filme bacaninha, cheio de referências à cultura pop e, ainda por cima, salpicado de estrelas? Escolha a comédia detetivesca Enola Holmes 2 sem medo de ser feliz. Continuação do filme de 2020, este que acaba de chegar ao catálogo da Netflix traz o prodígio Millie Bobby Brown ao papel da irmã mais nova do célebre investigador Sherlock Holmes (Henry Cavill), personagem de Arthut Conan Doyle.

Produtora do longa escrito e dirigido por Harry Bradbeer e Jack Thorne, a atriz de 18 anos diz que a sequância "não é mais sobre os dramas de Enola, mas sim da detetive Enola Holmes". Talvez seja mesmo. Embora apareça bastante, Sherlock é, digamos assim, coadjuvante para a esperteza de Enola, revelando um entrosamento interessante entre Borwn e Cavill, que parecem se divertir bastante em cena. Não que ele precise, mas Enola Holmes serve muito bem como 'aperitivo' para os fãs do ator britânico de 39 anos, anunciado recentemente para vestir a capa do Superman no universo DC.

A narrativa parte de um acontecimento real para dar corpo à trama e apresentar o que, sem sombra de dúvida, é a melhor representação de Moriarty, rival número um de Holmes. A história se passa numa fábrica de fósforos, onde várias trabalhadoras morreram misteriosamente e, após descobrirem a causa, organizam uma greve sem precedentes. Em Enola Holmes 2, o contexto histórico foi incorporado à trama que tem como foco a investigação de uma garota desaparecida. A irmã da garota contrata a detetive Enola para encontrá-la.

Veja o trailer de Enola Holmes 2:

A greve de trabalhadoras realmente aconteceu em 1888, quando a paralisação das Match Girls abarcou 1.400 trabalhadoras da fábrica de fósforos Bryant & May, em Londres, onde elas lutaram contra as condições insalubres de trabalho. Lideradas por Sarah Chapman, (vivida no filme por Hannah Dodd), elas denunciaram jornadas de 14 horas, salários insatisfatórios, multas complicações graves de saúde ao trabalhar com alótropos de fósforo branco, que causava necrose do maxilar e danos cerebrais.

Imagens das trabalhadoras da fábrica de fósforos Bryant & May (reprodução)

"Percebemos que deixamos Enola em 1885 e esse era o próximo grande evento histórico relevante. Pareceu-nos que, se ela se envolvesse com isso, poderia ser mais uma etapa da sua jornada em direção à emancipação", disse o diretor Harry Bradbeer, reforçando a ideia de inserir a jovem Enola numa realidade diferente da dela, para reforçar o senso de irmandade e coletividade do poder feminino. "É essencial trazermos esse pano de fundo no universo de Holmes, porque nunca foi tão relevante mostrar a potência das união das mulheres. A cena das garotas marchando foi muito impactante e todos sentimos a ressonância daquela força", completou ele, em entrevista ao Estadão.

A sororidade é, talvez, a principal descoberta da destemida detetive. O conselho não vem, assim, panfletário, não: surge através de uma crítica da mãe, novamente interpretada por Helena Bonham Carter, sobre a importância de se ter aliados na vida, referindo-se neste caso ao irmão da moça, o pragmático Sherlock. Henry Cavill explicou que, justamente por seu personagem ter mais espaço na nova trama, ele pôde dar vida a um Sherlock mais vulnerável que, diferentemente do primeiro, se permite aprender com a irmã mais nova.

A destemida Enola descobre o amor com o tímido Tewkesbury, personagem de Louis Partridge (divulgação)

"Enola tem uma chave, um canal emocional para o coração de Sherlock, ainda que ele seja mais solitário. No primeiro filme, vemos Enola sendo guiada por Sherlock e ele tem uma sabedoria que é catalisadora para o crescimento dela", analisou. "Mas, no segundo filme, é completamente o oposto. Ela está lhe ensinando as lições e isso, por si só, já é o maior aprendizado. De que ele não precisa ser tão sozinho e tem muito o que aprender com ela", disse ele.

Ah, Enola Holmes 2 tem uma cena após os primeiros créditos que abre possibilidades para um terceiro filme.