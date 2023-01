Enquanto vendas de carros caiu, mercado de motos avançou em 2022

O mercado de automóveis e comerciais leves fechou o ano passado com queda de 0,85% em relação a 2021. Ou seja, foram emplacados 1.957.699 modelos zero-quilômetro, 16.703 unidades a menos do que no mesmo período do ano anterior.

Entre outros fatores, a inadimplência cresceu e a aprovação de crédito caiu. Isso justifica a dificuldade de acesso aos carros de entrada, categoria mais impactada nas compras de pessoas físicas. De outro lado, as vendas de modelos eletrificados cresceram 40,83% em um ano.

“No ano de 2022, foram quase 50 mil automóveis e comerciais leves eletrificados emplacados. É um nicho que registra bom crescimento e que já começa a se consolidar como um dos modelos de descarbonização do setor automotivo”, conclui Andreta Jr, presidente da Fenabrave, entidade que representa os revendedores de veículos novos.

MOTOCICLETAS EM ALTA

Enquanto muitos consumidores não conseguiram crédito para comprar carros, tiveram fichas aprovadas para obter uma moto. O ano foi marcado por filas de espera e o mercado de motocicletas cresceu 17,70% em 2022.

No total, foram licenciadas 1.362.129 motos novas no ano passado, quase 205 mil exemplares a mais que em 2021.

O mercado de motocicletas foi bem, com alta de 17,70%

Apesar do crescimento, as motos eletrificadas não apresentaram uma boa evolução: “Foram pouco mais de 7,2 mil unidades emplacadas em 2022, um volume ainda tímido”, comentou Andreta Jr.

EXPECTATIVAS PARA 2023

Para Automóveis e Comerciais Leves, a Fenabrave é conservadora e projeta resultado equivalente ao registrado em 2022, o que totalizará cerca de 1,96 milhões de unidades emplacadas até o final deste ano.

“Esta projeção resulta da combinação de fatores associados ao crescimento da renda mais limitado, em 2023, às elevadas taxas de juros atreladas à alta da inadimplência, com consequente restrição de crédito para financiamentos”, analisa Andreta Jr.

No entanto, em conversas particulares com executivos da indústria, fica evidente que todos acreditam em um crescimento nas vendas que pode chegar aos 10%. Para a Fenabrave, neste ano, o setor de duas rodas será novamente o protagonista, e deverá ter um resultado 9% superior a 2022:

“O consórcio deverá representar um facilitador para a aquisição desses veículos neste ano”, defende o principal executivo da federação de revendedores.

DIVISÃO DAS VENDAS POR MARCA

A Fiat obteve 21,97% de participação nas vendas entre automóveis e comerciais leves no país em 2022. Esse percentual representa 403.202 unidades, o que posiciona a empresa na frente da Chevrolet (14,89%) e da Volkswagen (13,75%).

Na comparação com o ano passado, a Fiat vendeu 833 carros a menos que em 2021. Por outro lado, a Chevrolet, que sofreu bastante com a crise dos componentes, emplacou 49.310 exemplares a mais e, por isso, ultrapassou a VW, que comercializou 33.159 unidades a menos do que em 2021.

Nas duas posições seguintes ficaram Toyota (9,77%) e Hyundai (9,59%), respectivamente quarta e quinta colocadas, com diferença de 3.482 veículos.

Da sexta à décima posição ficaram: Jeep (7,03%), Renault (6,47%), Honda (2,90%), Nissan (2,74%) e Peugeot (2,13%).

Entre essas últimas, a maior variação negativa foi da Honda, com 24.757 unidades a menos que em 2021. Já a Peugeot ampliou suas vendas em 12.218 carros.

VEÍCULOS MAIS VENDIDOS NO BRASIL

Entre os modelos, a Fiat conquistou mais um ano na frente com a Strada, que havia sido a campeã em 2021. A picape teve 112.456 unidades licenciadas no ano passado e ficou na frente do Hyundai HB20 (96.255) e Chevrolet Onix (85.252).

Em relação ao ano anterior, a Strada teve 3.349 emplacamentos a mais. Já o HB20, carro de passeio mais vendido, contou 9.800 unidades extras e o Onix, com 11.629 carros a mais.

A Chevrolet ainda posicionou bem o Onix Plus (75.243), na quarta posição, e o Fiat Mobi (72.756) fechou na quinta posição.

O Chevrolet Tracker foi o SUV mais emplacado em 2022 (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO)

No ano de despedida do mercado, o Volkswagen Gol ficou na sexta posição com 72.606 emplacamentos - volume superior ao que conseguiu em 2021.

Já o Chevrolet Tracker (70.806), sétimo colocado, obteve o título de SUV mais vendido no país, que ano passado era do Jeep Renegade. O menor modelo da Jeep foi reposicionado e caiu da quarta posição em 2021 para a 13ª no ano passado.

Fechando o ranking dos dez primeiros: VW T-Cross (65.341), Fiat Argo (64.016) e Jeep Compass (63.564).

MERCADO BAIANO EM 2022

Na Bahia, a queda nas vendas foi maior do que na média nacional. Foram emplacados 66.581 automóveis e comerciais leves novos em 2022, volume 8,30% inferior ao obtido em 2021.

Por outro lado, o aumento nas vendas de motocicletas foi superior à média nacional. Foram 88.405 novas motos, 25,53% a mais que em 2021.

CARROS PREFERIDOS NA BAHIA

A Fiat Strada também liderou no mercado baiano e fechou 2022 com 4.829 emplacamentos. O Chevrolet Onix (3.596) foi o segundo e o Hyundai Creta (3.356) o terceiro. Na quarta posição ficou o Chevrolet Tracker (2.992) e, na quinta, a Fiat Toro (2.777).

A Strada liderou o mercado nacional e também o baiano (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO)

Da sexta à décima posição ficaram: Chevrolet Onix Plus (2.701), Toyota Hilux (2.365), Jeep Compass (2.237), Toyota Corolla Cross (2.208) e Volkswagen Gol (2.036).

Destaque para as picapes, com três modelos entre os 10 mais licenciados, para o Creta, SUV mais vendido e para a Chevrolet, com três carros nesse ranking. A menção negativa fica para o Hyundai HB20 e VW T-Cross, que não repetiram no estado os bons resultados da média nacional.