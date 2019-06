Enquete: quem você convocaria para o lugar de Neymar?

O atacante Neymar está fora da Copa América. Ele foi desconvocado após machucar o tornozelo no início do jogo em que o Brasil venceu o Catar por 2x0, quarta-feira (5), em Brasília. O técnico Tite tem até o dia 13 para anunciar o substituto. O torneio começa no dia seguinte, quando a Seleção enfrenta a Bolívia, no Morumbi, em São Paulo.

O CORREIO quer saber de você, torcedor, quem convocaria para o lugar do camisa 10 se tivesse na situação de Tite. A lista inclui cinco jogadores da mesma posição de Neymar e o meia Renato Augusto.