Enquete: veja quem foram os melhores jogadores estrangeiros da dupla Ba-Vi

O argentino Sanfilippo foi o melhor estrangeiro que jogou no Bahia e o sérvio Petkovic foi o melhor que defendeu o Vitória na opinião dos assinantes do CORREIO. Este é o resultado das duas enquetes propostas há duas semanas.

(Montagem em fotos de José Simões / CORREIO e Reprodução)

Contratado em 1997 e tendo ficado no Vitória até 1999, o meia-atacante Petkovic ganhou com folga a disputa entre os rubro-negros. Recebeu 55,2% dos votos, muito à frente do nigeriano Ricky, o preferido de 13,5%. O terceiro lugar foi dividido entre o colombiano Aristizábal e o argentino Escudero, com 10,4% cada. O colombiano Viáfara (6%), o argentino Fischer (3%) e o uruguaio Hernández (1,5%) também foram votados.

No Bahia, a disputa foi mais acirrada. O atacante Sanfilippo, que defendeu o tricolor de 1968 a 1971, teve 38,2% dos votos, à frente do goleiro uruguaio Rodolfo Rodríguez, preferido de 26,5%. Assim como na enquete rubro-negra, o terceiro lugar também ficou dividido, só que entre o argentino Buttice e o paraguaio Pittoni, com 13,2% cada. Além deles, o colombiano Mendoza (7,4%) e o ítalo-argentino Avalle (1,5%) foram lembrados.