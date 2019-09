A Fifa divulgou nesta segunda-feira (22) o resultado da premiação The Best, que elegeu Messi o melhor jogador do mundo pela sexta vez. O argentino se desgarrou do português Cristiano Ronaldo, vencedor cinco vezes, e igualou a brasileira Marta como recordista entre os dois gêneros.

Você concorda com o resultado da eleição da Fifa? Dê seu voto.