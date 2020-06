Ensaio fotográfico conceitual reflete clima distópico criado pelo isolamento

Nessa época de pandemia o afeto virou ficou virtual, o abraço foi ressignificado, já não podendo existir como antes e um abismo entre corpos se materializou. Pensando nessas questões o fotógrafo Vinicius Moreira, pilotou um ensaio artístico, o qual ilustra nossas páginas, e nos faz refletir e considerar o corpo nú plastificado como a imagem mais realista desse momento. “A personagem é imobilizada pela obsessão de segurança e higiene, vedada e tolhida do toque, até do mais simples. Assim, dispara em um mergulho imaginário e magnético do que seria ela diante de um outro corpo”, explica o conceito. Para o fotógrafo a inspiração nasce desse contato com nós mesmos, nessa hora que os toques se fazem tímidos e o desejo arde. Um libertar imagético.



A aceitação

- É preciso se isolar! Pensa a confinada tentando aceitar a condição imposta pelo bem de todos. A solidão entre quatro paredes aperta. - Elas são de concreto e aço e o meu corpo de uma matéria indizivelmente frágil. Até quando o toque será algo distante, guardado apenas na lembrança? Não quero me tornar um fantasma que rumina o passado.

O grito

- Se gritar o mais alto possível talvez me livre dessa angústia. Rompe o confinamento aquele grunhido abafado, que não é compreensível ao ouvido desatento, mas traz em si todo um sentimento que é impossível de se dizer o nome. Sente-se mais leve.

A rebelião

Deixando-se guiar pelo desejo insaciável de tocar alguém, um outro ser humano, sentir seu calor e vida pulsante por baixo da pele quente. Ela sonha com quem anseia em ter perto, grudada ao corpo, mas até no sonho a realidade insiste em invadir – Esse será o toque do futuro, envelopado, enclausurado , completamente estéreo e séptico? , se questiona. Mas não se importa com a resposta, sonhar tem sido melhor que viver.

FICHA TÉCNICA

Fotógrafo: Vinicius Moreria (@vinicius_vm)

Modelos: Carolina Amorim e Mari

Locação e agradecimento: Studio Petry (@studiopetry)