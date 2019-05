Entenda a briga entre Whindersson Nunes e Carlinhos Maia

Uma briga entre dois gigantes da internet brasileira agitou as redes sociais nesta quinta-feira (23). Tudo começou quando o humorista Whindersson Nunes desistiu de ser padrinho de casamento de Carlinhos Maia. Whindersson e a mulher, Luisa Sonza, sequer compareceram ao casamento do influencer, que aconteceu na terça-feira, à beira do Rio São Francisco.

No dia do casamento, a assessoria de Whindersson afirmou que ele estava descansando com a família e tinha informado com antecedência aos noivos que não poderia ir. Hoje, o blog do Leo Dias publicou que por trás dessa desculpa havia algo mais: Luisa não gosta de Carlinhos e a relação deste com Whindersson estaria estremecida.

Horas depois, o próprio Carlinhos veio a público para falar - e alfinetar Whindersson. Ele ficou na bronca com a ausência do humorista no seu casamento - segundo ele, o aviso ainda foi em cima da hora. "Ele me avisou que não seria padrinho do casamento uma semana antes, tendo três meses para me avisar desde que o convidei. E a notícia surgiu justamente no dia da cerimônia, quando ele disse a um amigo em comum que não iria para não me dar essa mídia. Eu preciso dessa mídia? risos", disse ele a Leo Dias.

Carlinhos disse que "também gostaria de saber" o que Luisa tem contra ele. E cutucou Whindersson:

"Quando você deixa de ser o número um, você não fica feliz. Imagine que você era o queridinho e não é mais. Simples. Nunca fiz nada", afirmou - uma referência a ele ter superado Whindersson.

No final da tarde, Carlinhos parou de seguir Whindersson e Luisa nas redes sociais. Ela retribuiu. Whindesson usou o Twitter para responder.

Primeiro, ele postou "kkkk" várias vezes. Depois, ele publicou uma foto curtida por Carlinhos em referência à depressão do humorista. "Você será o primeiro quando entender o que é ser um", escreveu, rebatendo o comentário feito anteriormente pelo influencer. Whindersson ainda pediu para ser desbloqueado do WhatsApp e depois partiu para o ataque. "Não venha querer reverter na rede social não, vem brincar com meu problema, curta sua lua de mel e deixe eu em paz", pediu.

Você será o primeiro quando entender o que é ser um. pic.twitter.com/pWkzupLRAA — Whindersson (@whindersson) 23 de maio de 2019

Whindersson explicou porque não foi padrinho, sinalizando que os dois na verdade não são amigos e pedindo novamente para ser deixado em paz.

"Eu disse a ele que não fui pq não me sentia bem em ser padrinho de casamento do cara por causa do jeito que ele me tratava, como eu vou ser padrinho de quem eu mal conheço, o cara me bloqueia, não me da o direito de conversar e me difama na tv", postou. "Só eu sei o que passei com você nesse últimos meses gravando, e não tô afim de falar nada disso aqui pq vc esta em um momento único da vida, então me deixe".

Finalizando, o humorista pediu que seus fãs não vão perturbar o recém-casado. "E por favor não vá atacar ninguém não, deixe cada um seguir sua vida e ser feliz. O momento é de festejar, é de felicidade. Deseje felicidade aos noivos, e que Deus esteja sempre olhando por todos nós!".

Depois da confusão, recebendo muitas críticas, Carlinhos Maia desativou sua conta do Instagram.

Marido de Simone

Carlinhos Maia também se envolveu em uma polêmica mais cedo sobre sua possível saída da empresa Non Stop, do empresário Kaká diniz. "Não foi o Kaká que me levou para a Non Stop, eu o levei. Kaká é um irmão pra mim e a Simone uma mãe". Kaká, que é marido da cantora Simone, também seria padrinho de Carlinhos, mas desistiu de última hora e fez a sertaneja entrar com outra pessoa.

(Foto: Reprodução)

Segundo Fábia Oliveira, de O Dia, Kaká mudou de ideia por ter se desentendido com Carlinhos. O humorista teria dito que ia abrir sua própria agência de influenciadores, deixando a Non Stop. "Eu e Kaká, a gente briga desde que a gente se conheceu. É uma esculhambação atrás da outra", diz Carlinhos. "Não minto pra vocês. Kaká pra mim é um pai, um irmão, um amigo. Todas as minhas amizades são pautadas no cara a cara".

Ele negou que vai sair da empresa de Kaká.

"Se for pra eu sair, eu sairei. As pessoas não entendem que eu faço o que for melhor pra minha vida, não o que é melhor pra internet. Mas nesse momento da minha vida não tô conseguindo nem cuidar direito da bosta que Valentina (sua cadela) faz. Imagina criar uma empresa agora".

Depressão

Whindersson resolveu fazer uma pausa de três meses para cuidar da saúde mental depois de começar a sofrer com crises de pânico. Elepassou a ter tremores e sentir medo de sair de casa. Para amigos, as causas podem estar ligadas à pressão das redes sociais, de estar sempre observado e a agenda intensa (quinze shows de humor por mês, em média). Ele resolveu até trazer familiares do Piauí para sua casa em São Paulo. Agora, o humorista está fazendo terapia e deu um tempo nos compromissos.

No último mês, ele fez uma cirurgia de hemorroidas e falou sobre o assunto em um post. "Mas enfim meus amigos, vocês devem ter visto no Twitter ou na TV que eu não estou muito bem, trabalhei muito nos últimos anos, estou cansado, vou tirar um tempinho pra mim e logo logo tô de volta cheio de história pra contar! Quero contar pra vocês o que vi pelo mundo, quero voltar com força total pra fazer o que eu mais gosto que é sorrir! Espero que vocês aguardem meu retorno, amo muito vocês, mas pra estar bem pra vocês preciso estar bem comigo mesmo! É rapidinho, já já eu volto! C* novo, vida nova!", concluiu ele no post, que em apenas três horas teve mais de 2,5 milhões de curtidas.

Em uma série de tuítes na semana anterior, Whindersson contou que não tinha tanta vontade de viver, no entanto queria buscar ajuda e recuperar essa vontade. Antes de se despedir ele se desculpou com os fãs pela ausência e disse que buscaria ajuda e tratamento.