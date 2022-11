Entenda a lesão que tirou Neymar da fase de grupos da Copa

Após 48h da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, o assunto que segue sendo o mais comentado é lesão sofrida pelo atacante Neymar Jr. O camisa 10 da seleção deixou a partida contra a Sérvia por volta dos 35 minutos da segunda etapa com dores no tornozelo e, após exames de imagem, foi identificada uma lesão ligamentar no atleta.

O médico do Brasil, Rodrigo Lasmar, divulgou um vídeo onde afirma que a lesão de Neymar trata-se de um problema no ligamento lateral do tornozelo direito. O lateral Danilo, que também virou desfalque certo na fase de grupos por dores no tornozelo, foi diagnosticado com uma lesão no ligamento medial esquerdo.

Mas afinal, do que se trata uma lesão ligamentar lateral e medial? Qual delas é mais grave e como fazer essa recuperação? O CORREIO conversou com o ortopedista Daniel Jones, que explicou que o processo de recuperação para um atleta de alto nível é consideravelmente mais rápido que para uma pessoa comum. Mesmo assim, depende do grau da lesão.

"O atleta tem um equilíbrio muscular e ligamentos mais firmes que as pessoas normais. Então, na maioria das vezes, o retorno acontece de forma mais rápida. Além disso, pelas imagens que vimos de Neymar e pelo o que foi divulgado, essa foi uma lesão parcial do ligamento. Se fosse uma lesão total não teria esperança [de retorno na Copa]", explicou o especialista em ortopedia.

Outro fator que interfere no tempo de recuperação é o tipo de ligamento atingido. Jones completa afirmando que a lesão do ligamento lateral, sofrida por Neymar, é mais comum que a medial, sofrida por Danilo.

"A medial geralmente é mais grave. Se fosse uma lesão total, por exemplo, só resolve com cirurgia. Já o ligamento lateral, mesmo que seja uma ruptura total, o tratamento é mais conservador", continuou.

Apesar dessas diferenças, Daniel Jones reforça que os incômodos e dores sentidos por Neymar e Danilo são muito parecidos, como a dificuldade de pisar no chão e correr. O tratamento deverá ser feito com uso de gelo e, se necessário, anti-inflamatórios (lembrando que cada lesão requer uma avaliação específica, incluindo os casos de Neymar e Danilo.

A previsão dada por Rodrigo Lasmar é que os atletas retornem após a fase de grupos, que indicaria um afastamento de dez dias. O ortopedista ouvido pelo CORREIO ainda afirma que, tratando-se de lesões parciais, o principal objetivo é controlar o inchaço e tirar a dor do atleta. Por isso, mesmo que a lesão não esteja 100%, é possível usar uma técnica chamada de 'bloqueio' para possibilitar o retorno dos jogadores.

Daniel explica que o bloqueio trata-se de uma anestesia que bloqueia as dores dos nervos e possibilita o atleta a desempenhar em alto nível sem sentir incômodo.

"Esses atletas já jogam imobilizados, com esparadrapo, bandagem... isso permite que eles joguem com lesões parciais. precisa tirar o quadro de dor para eles poderem jogar. E caso precisem do bloqueio eles podem jogar".

Um exemplo de atleta que usou bloqueio foi Rafael Nadal, jogador de tênis. Ele foi campeão de Roland Garros, em junho deste ano, usando as injeções de bloqueio por conta de um problema no osso do pé. Mesmo assim, não é certeiro que Neymar e Danilo usarão dessa técnica para se recuperar na Copa do Mundo.