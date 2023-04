Entenda a polêmica envolvendo Evaristo Costa, Virgínia e Zé Felipe

A polêmica da vez nas redes sociais envolve o jornalista Evaristo Costa, a influenciadora Virginia Fonseca e o marido dela, o cantor Zé Felipe. Tudo começou quando a famosa compartilhou um vídeo no Instagram mostrando a filha, Maria Alice, sem querer ficar no colo da mãe para tomar uma vacina.

No vídeo é possível ver o desespero da menina para voltar para o colo da babá, que está com a pequena desde o nascimento. Só na gravação, o vídeo foi bastante comentado na web e compartilhado em diversas páginas de fofoca.

Em uma dessas páginas, o jornalista Evaristo Costa deu sua opinião: "Já ouviram falar: 'mãe é quem cria'?". O apresentador deu a entender que a pequena Maria Alice estava mais acostumada a ficar com a babá e se apegou à cuidadora.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)

Muitos internautas concordaram com o comentário de Evaristo, que viralizou na internet. No entanto, a opinião do jornalista não foi bem aceita pelo pai da menina e a mãe, que apareceram nos stories do Instagram nesta quarta-feira (5) para retrucar.

"Falei que não queria mais arrumar confusão aqui, mas está f***. O meu recado é para o Evaristo. Mas também, um homem que se chama Evaristo? Vai tomar no c* rapaz! Folgado", disparou Zé Felipe.

???? Zé Felipe surta nos stories após Evaristo Costa dizer que as babás são mais mães da filha da Virgínia do que a própria:



"Muita gente folgado, chega atrás de de de de de perfil aqui, de... dessas porra e fica falando merda e shhhh na cara não fala porque leva um pau". pic.twitter.com/E16t2d44wM — POPTime (@siteptbr) April 5, 2023

Já Virginia, que tem babás para as duas filhas, apareceu chorando na rede social alegando que estava sendo julgada por ser mãe e por ter cuidadoras em casa.

"Já acordo assim... Um homem (não sei se é pai, não acompanho e não conheço da vida) querendo julgar uma mãe... com certeza não deve ter uma para estar falando uma me*** dessa!!", comentou.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)

No meio da confusão, em tom de deboche, Evaristo aproveitou para se desculpar quem se sentiu ofendido com o comentário dele sobre a criação da menina.

"Sou da paz. Não polemizem onde não existe polêmica. Poderia dizer tanto sobre criação de filhos, mas meus advogados estão de férias neste momento. Se alguém se sentiu ofendido (a), estou aqui para me desculpar".

(Foto: Reprodução / Redes sociais)