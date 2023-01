Entenda briga envolvendo Boca Rosa e Gabi Prado

Um único vídeo mostrando uma briga em uma festa, acarretou em um fim de semana de troca de farpas e polêmicas nas redes sociais. Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, e Gabi Prado, discutiram pelo Instagram e a treta deu início a uma situação midiática.

Gabi Prado afirma que não houve agressão física entre as duas e que o motivo real da briga foi por causa de um suposto envolvimento entre Boca Rosa e Daniel Caon, ex-namorado de Rafa Kalimann. Segundo a ex-De Férias com o Ex alegou que Bianca ficou de forma escancarada com o rapaz em uma festa e não teria problema anunciar nas redes sociais que os dois tinham trocado beijos.

A influenciadora ainda chegou a dizer que a rival teria a humilhado no banheiro da festa de forma aleatória. “Ontem ela estava caindo de bêbada na fila do banheiro, e eu estava atrás e fui ajudar. Quando ela virou e viu que era eu, começou a dizer que me odiava, que eu era biscoiteira, para me tirarem de perto dela, que eu era ex-participante de reality, um lixo, uma merd*, uma fracassada! Na hora, não fiz nada, pedi perdão se ela se incomodou e tiraram ela”, disse.

Em contrapartida, Bianca resolveu se manifestar nas redes sociais para explicar o ocorrido. Segundo ela, a história da possível humilhação é mentira e que Gabi vai responder às acusações na Justiça. "Essa pessoa que inventou vai ter que responder agora no lugar devido, que é na Justiça", comentou.

Sobre ter ficado bastante alcoolizada, Bianca negou o comentário de Prado e que nunca humilhou ninguém por ter feito parte de um reality show, já que ela foi uma das primeiras famosas a ter entrado no BBB 20.

"Estava tendo uma das noites mais felizes da minha vida com minha amiga, que também participou de um reality. E eu também já participei de um reality. Essa história não faz sentido nenhum".

Por fim, a empresária não rendeu mais fofoca e decidiu voltar com os stories mostrando a coleção de maquiagem.

"Não vou continuar rendendo essa história aqui porque sei que é exatamente o que a pessoa quer. Vou é vender meu produto, porque eu sou uma mulher batalhadora. [...] Eu também vim de baixo, sei muito bem de onde eu vi. Não fico humilhando as pessoas assim. Esse histórico não é meu".

(Foto: Reprodução / Instagram)