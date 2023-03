Entenda como e por que será feita a venda dos prédios do Hospital da Bahia

A Dasa, proprietária do Hospital da Bahia (HAB), vai vender os prédios da tradicional unidade de saúde que fica na avenida Magalhães Neto, em Salvador. A venda tem o objetivo de gerar capital novo para a companhia e, segundo informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, já estava prevista pela empresa responsável desde a aquisição do HAB, em junho de 2021, pelo valor de R$ 850 milhões.

A operação será por contrato de venda e arrendamento, em que a companhia vende o imóvel e imediatamente fecha um contrato de locação de longo prazo com os novos proprietários para continuar abrigando o hospital no mesmo endereço. Essa é uma estratégia muito natural em empresas de grande porte com operação espelhada em vários pontos.

Todo o processo é apenas financeiro e não causa transtornos ao funcionamento da unidade hospitalar. Segundo informações do portal Bahia Econômica, o prédio do HAB será vendido por um valor que pode chegar a R$ 250 milhões ou mais. A Dasa também irá vender outro empreendimento: o do Hospital São Domingos, em São Luís do Maranhão.

O site Bahia Econômica ouviu corretores da Bolsa de Valores de São Paulo, que informaram que a intenção da Dasa é gerar capital novo, da ordem de R$ 3 bilhões, para fazer frente à sua dívida de R$ 8,3 bilhões. Haverá uma oferta subsequente de ações de R$ 1,5 bilhão. A família Bueno, proprietária da Dasa, coloca R$ 1 bilhão, e o BTG Pactual R$ 500 milhões. A soma total deve ser obtida também com a queda de despesas gerais e administrativas.

Procurado pelo Alô Alô Bahia, o Hospital da Bahia disse que não irá comentar o caso.

Sobre o Hospital da Bahia

Uma das mais importantes instituições de saúde do estado, o Hospital da Bahia faz parte da Dasa, a maior rede de saúde integrada do Brasil. O hospital oferece serviços especializados de média e alta complexidade, em diversas especialidades.

Localizado em Salvador, o Hospital da Bahia foi inaugurado em 20 de Janeiro de 2006. Desde a concepção do projeto, a estrutura foi pensada para ter o paciente no centro dos cuidados oferecidos, como Centro Médico, Laboratório LEME, Centro de Diagnóstico por Imagem, Centro de Hemodinâmica, Unidade de Atendimento de Urgências e Emergências Geral e Ortopédica, Unidades de Terapia Intensiva, Centros de atendimento ambulatorial de Especialidades – Cardiologia, Neurologia, Oncologia, Ortopedia, Obesidade, Urologia, Gastroenterologia, entre outras, além de Unidades de Internação.

