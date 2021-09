Entenda como post de Nick Minaj com informação antivax gerou reação mundial

A rapper Nicki Minaj gerou reação mundial de especialistas e líderes políticos, além dos fãs, após publicar uma mensagem com informações falsas sobre as vacinas contra a covid-19. A cantora disse em pos no Twitter que um amigo do seu primo em Trinidad e Tobago teria ficado impotente e com os testículos inchados por causa da vacina. Ela foi desmentida pelo ministro da saúde do país, que afirmou não haver nenhum caso desse tipo registrado.

Além disso, ela recebeu respostas do alto escalão do governo britânico e foi convidada pelo governo dos EUA a falar com especialistas para que ela deixe de espalhar dados incorretos sobre a vacina para seus 22 milhões de seguidores no Twitter, que restingiu a conta da cantora.

Veja, ponto a ponto, como Nicki Minaj gerou uma reação mundial ao falar incorretamente sobre vacinas:

* No dia 13 de setembro, Nicki não compareceu ao baile do Met Gala, que exigia que os convidados estivessem vacinados. Ela disse que não tinha tomado a vacina e escreveu no Twitter: "Meu primo em Trinidad e Tobago não vai tomar a vacina porque seu amigo tomou e ficou impotente. Seus testículos ficaram inchados. O amigo dele estava a semanas de se casar, agora a mulher cancelou o casamento."

* Ela nunca disse quem era o suposto amigo. No dia 15 de setembro, o ministro da saúde de Trinidad e Tobago, Terrence Dyalsingh, disse que nunca houve um registro do caso relatado pela rapper no país. "Infelizmente perdemos muito tempo do dia de ontem conferindo essa falsa alegação", ele criticou.

* Antes disso, no dia 14 de setembro, o post de Minaj foi tema de uma entrevista coletiva do primeiro ministro britânico, Boris Johnson. Ele passou a palavra ao diretor geral de saúde do seu governo, Chris Whitty. O diretor disse que Nicki deveria ter "vergonha" de espalhar a falsa informação. "Há muitos mitos que se espalham, alguns são claramente ridículos e outros são claramente criados para assustar. Esse é um deles. Isso é falso", ele afirmou.

* Também no dia 14, Anthony Fauci, principal conselheiro da Casa Branca sobre a pandemia de Covid-19, criticou a rapper e disse que ela "devia pensar duas vezes antes de espalhar informação falsa que não tem base". Ele explicou, sobre as falsas informações de que a vacina poderia causar infertilidade ou afetar os testículos, que "não há nenhuma evidência de que isso acontece e nem alguma explicação para imaginar que isso poderia acontecer".

*No dia 15 de setembro, Nicki publicou no Twitter que teria sido convidada a ir à Casa Branca conversar sobre vacinas. Em seguida, o governo dos EUA esclareceu à imprensa que o convite feito a ela foi de conversar pelo telefone com um dos seus especialistas em saúde para esclarecer suas dúvidas sobre a imunização. Ainda não foi divulgado se a ligação foi feita.