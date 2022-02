Entenda por que a Justiça suspendeu evento com Anitta e Gkay na Bahia

A administração do Condomínio Busca Vida, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, conseguiu uma liminar na Justiça para impedir o evento “Plano B do Carnaval”, que seria realizado durante 3 dias ( 26, 27 e 28 de fevereiro) em uma mansão beira mar, dentro do condomínio.

A administração entrou na Justiça buscando o cancelamento, afirmando que um evento desse porte vai contra as normas da convenção do condomínio, "prejudicando a segurança, o sossego, a saúde dos vizinhos e o meio ambiente". A decisão favorável foi da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Reg. Públicos da Comarca de Camaçari.

Com isso, a programação de ontem (17), que teria shows de Anitta e É O Tchan em um palco na área externa, não foi realizada. A artista e a banda, ao lado de cerca de 30 pessoas (a maioria, influenciadores digitais) ficaram dentro da sala da residência. Nesta sexta-feira (18), logo cedo, Anitta deixou a cidade.

A liminar determinou multa diária atrelada à realização da festa - o valor não foi divulgado. O condomínio ressalta que fica em Área de Proteção Ambiental (APA) e que atualmente vive-se o momento de defeso e desova das tartarugas marinhas na praia.

Batizado de Plano B do Carnaval, o evento tinha, além das datas de 16, 17 e 18, uma ação de marketing prevista para 26, 27 e 28 de fevereiro, além de 1º e 2 de março.

A assessoria da Beats foi procurada pelo Alô Alô Bahia e, até o momento, preferiu não se pronunciar. O assunto está entre os mais comentados do país.

