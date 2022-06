Entenda por que Claudia Leitte foi obrigada a encerrar show no São João de Caruaru

A cantora Claudia Leitte teve seu show interrompido após 40 minutos de apresentação na primeira noite do São João de Caruaru, em Pernambuco, na madrugada deste domingo (5). Abalada, a baiana reclamou com a produção do palco. "É sério? Mas que horas são? Ô pessoal, eu preparei um show de duas horas e meia, por baixo, para fazer hoje para vocês".

ela toda desnorteada por mandarem ela sair do palco… não lembrava nem mais como cantava dengo meu de tão chateada ???? pic.twitter.com/SV0xjicNPX — marcus (@heymarcusv) June 5, 2022

Marcado para começar meia-noite e durar duas hora, o show foi reduzido após uma falha técnica no início do evento atrasar toda a grade do evento.

"A primeira atração da festa atrasou por causa de uma falha técnica na mesa de som que precisou ser trocada, daí as demais atrações tiveram que diminuir o tempo de show. E a festa precisa ir até às 2h [da manhã], por um acordo com a polícia militar", esclareceu a assessoria da Prefeitura de Caruaru ao portal iG Gente.

É que o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado pelo órgão, prevê que nas sextas-feiras, nos sábados e nos dias 23 e 24 de junho de 2022, os festejos realizados no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga devem ser encerrados até as 2h da manhã; nos demais dias da semana e aos domingos, até a meia-noite. O TAC foi firmado no dia 4 de maio.

A assessoria de Claudia Leitte informou ao g1 que "o que aconteceu foi que o evento teve atrasos no início da noite e isso impactou diretamente no show de Claudia, que teve que ser encerrado antes, por problemas internos da organização".

Atrasos

De acordo com o portal, a atração Orquestra de Pífanos não iniciou o show no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga às 20h, como previsto pela organização do evento. Embora eles estivessem no local no horário previsto, o grupo precisou aguardar a autorização da prefeitura para começar a apresentação.

Já a cantora Elba Ramalho começou a apresentação depois das 21h, seguida de Solange Almeida. Portanto, Claudia Leittte só pôde começar o seu show próximo ao horário de 2h da manhã, horário determinado pelo Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) para terminar as atividades no local.