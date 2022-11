Entenda por que os goleiros da Suíça treinam de óculos escuros

Adversária do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo, a Suíça chamou a atenção durante a preparação em Doha, no Catar. Os goleiros da equipe costumam treinar de óculos escuros.

O equipamento reproduz o efeito da câmera lenta na bola e ajuda os jogadores na antecipação das ações, melhorando o reflexo.

Essa não é a primeira vez que os goleiros usam os óculos. A tecnologia foi colocada em prática pelos suíços durante a Eurocopa de 2020.

De acordo com o jornal inglês The Sun, os objetos foram produzidos por japoneses e custam cerca de 350 libras (R$ 1,8 mil) cada um.

O duelo contra a Suíça será o segundo do Brasil na Copa do Mundo do Catar. A partida está marcada para a segunda-feira (28), às 13h (horário de Brasília).

A estreia da Seleção Brasileira no Mundial será nesta quinta-feira (24), contra a Sérvia, em Lusail, às 16h (horário de Brasília).