Entidades jornalísticas manifestam apoio e pedem aprovação da PL das Fake News

Entidades de jornalismo do Brasil divulgaram nesta terça-feira (18) um manifesto em apoio à aprovação da PL 2630/2020, conhecida como PL das Fake News.

O texto fala dos "efeitos dramáticos" da desinformação e discurso de ódio no ambiente social, e da importância da valorização do jornalismo profissional nesse momento.

"Como já ocorre em outros países, a remuneração da atividade jornalística por plataformas de tecnologia pode ser um elemento decisivo para a formação de um ecossistema jornalístico amplo, diverso e saudável, capaz de se opor à difusão da desinformação e dos discursos de ódio. Tal ecossistema é essencial para a manutenção da própria democracia", diz o manifesto.

As entidades manifestam preocupação com a tentativa de misturar no projeto a questão de direitos autorais de produtores culturais sem relação direta com o combate à desinformação.

"Por sua relevância, o pagamento de direitos autorais pelas chamadas Big Techs a produtores culturais demanda uma discussão à parte, de modo que possa vir a ser devidamente debatido e, oportunamente, acolhido pelo Congresso brasileiro. É hora de valorizar o jornalismo como protagonista do combate à desinformação e aprovar o PL nº 2630/2020", finaliza o texto.

Veja as entidades que assinam o manifesto:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO – ABERT

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDITORES DE REVISTAS – ANER

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JORNAIS – ANJ

ASSOCIAÇÃO DE JORNALISMO DIGITAL – AJOR

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MÍDIA DIGITAL – ABMD

ASSOCIAÇÃO DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO – AIP

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE JORNAIS – APJ

ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE IMPRENSA – ARI

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL – CNCOM

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE JORNAIS E REVISTAS – FENAJORE

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO - FENAERT