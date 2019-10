Entre autógrafos e selfies, literatura é celebrada pelos jovens na Flica

Na Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), em todo canto a literatura se faz presente. Livros são vistos na livraria oficial, instalada na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, mas também nos carrinhos e stands que vendem obras de autores baianos nas ruas, e nas mãos de milhares de pessoas que circulam pelo evento durante todo o dia. Assim como eles, outro objeto onipresente na festa são os celulares, através dos quais o público grava stories das mesas mais badaladas, faz selfies e publica fotos.

Até mesmo os escritores não abrem mão da conexão.Thalita Rebouças, atração mais aguardada desta sexta-feira (25), subiu ao palco do Claustro do Convento munida de seu celular. "Já botei vocês nos stories", brincou, ao se declarar fã de redes sociais. Através delas, Thalita alcança públicos que não tem oportunidade de acessar presencialmente, e ainda estreita laços, a partir das histórias que cada leitor conta através de mensagens inbox e comentários.

É assim que os jovens têm vivenciado a relação com a literatura hoje, por mais que ainda façam questão de comprar livros, e passem horas em filas para pegar um autógrafo (e fazer uma selfie) de seu escritor favorito em uma festa literária.

Biblioteca oficial da Flica, na Igreja da Ordem Terceira do Carmo (Foto: Divulgação)

Caso da estudante universitária Ana Luiza Santana, 19 anos. Moradora de Feira de Santana, ela veio com um grupo de amigas do estágio à Cachoeira conferir a mesa A Literatura Não Precisa Ser Essa Coisa Chata, que contou com os escritores Thalita Rebouças e Saulo Dourado, e mediação do jornalista e colunista do CORREIO Ronaldo Jacobina.

Ganhou de presente do grupo um livro da escritora, e correu para a fila de autógrafos. "É a minha primeira vez na Flica, e acho que esse livro será ótimo para mim, que trabalho com adolescentes. O que mais me encanta em Thalita é essa forma fácil de falar com as pessoas, de se conectar a públicos diversos, e como além de estudante de Psicologia, eu sou aspirante a escritora, isso me fascina muito", comenta.

Apesar de falar com toda essa propriedade, o contato com um livro da autora só acontecerá efetivamente agora. Até então, tudo que Ana Luiza consumia da escritora era via redes sociais. "Sou uma consumidora das redes sociais, mas o objeto livro, o cheiro, o físico, me encanta. Ainda não tenho uma biblioteca, mas tenho uma prateleira com alguns, e me sinto muito feliz em tê-los, ainda mais se vier com a assinatura, o autógrafo, como este aqui", diz a estudante, que também mantém uma conta no Instagram em que compartilha frases e exercita a sua escrita criativa.

Grupo de 20 jovens veio do bairro de São Cristóvão, em Salvador, para a Flica; muitos deles estiveram pela primeira vez fora da cidade hoje (Foto: Teresa Rocha/ Divulgação)

Aliás, na Flica tem muito leitor, mas tem muito aspirante a escritor também. Nossa reportagem encontrou um grupo inteiro deles, que partiu de Salvador rumo ao evento para experienciar pela primeira vez uma festa literária. "Viemos com um grupo de 20 jovens, de 16 a 24 anos, estudantes da rede pública, moradores do bairro São Cristóvão e participantes de uma oficina de escrita criativa. Duas vezes por semana promovemos debates, leituras, escritas e discussões sobre construção textual. No grupo, tinha gente que já conhecia a Thalita Rebouças e queria vê-la, mas a maioria está descobrindo nessa oficina o gosto pela literatura. Antes, não tinha prática, acesso, não era estimulado", conta Naiana Laborda, 39, coordenadora pedagógica do Instituto JCPM de Compromisso Social - Salvador.

Para ela, a grande dificuldade ainda continua sendo mesmo o acesso, cenário que festas literárias como a Flica têm mudado. "É preciso ações que facilitem cada vez mais esse gosto dos jovens pela leitura, tanto dentro quanto fora da escola. Acredito que a festa literária é muito importante, é um momento de conversar com outras pessoas, ver autores, fora que em se tratando de Cachoeira, uma cidade com esse contexto histórico, todo mundo sente gosto e vontade de experimentar as coisas", acredita.

Amigas saíram de São Felipe para ver Thalita Rebouças, mas não conseguiram participar de bate-papo. Expectativa era pelo autógrafo nos livros comprados durante o evento (Foto: Marília Moreira/ CORREIO)

Mesmo reunindo um público extremamente variado, jovens e crianças são maioria no evento, especialmente durante a semana, quando diversos grupos escolares partem em excursão. Também é forte a presença de moradores de cidades do interior baiano.

Devido à limitação física dos espaços onde acontecem as mesas e bate-papos, nem todo mundo consegue ver o que gostaria. As amigas Beatriz e Yasmin Santos chegaram atrasada para ver Thalita na mesa da manhã, fizeram planos de vê-la à tarde no espaço Geração Flica, e mesmo assim não conseguiram.

O espaço inaugurado este ano é dedicado à literatura jovem e funciona na Casa do Patrimônio - administrada pelo Iphan, e localizada próximo à igreja. Até o fim da tarde de sábado, o local terá abrigado nove mesas com autores conectados à era digital que debatem a literatura além do livro físico. Amanhã tem Aldri Anunciação, Tatiana Amaral e Matheus Rocha, com mediação de Bárbara Sá, que também assina a curadoria.

Como ficarão na cidade até domingo, a expectativa das duas amigas é acordar cedo para não perder a mesa com os cordelistas Braulio Bessa e Antônio Barreto, com mediação de Maviael Melo, uma das mais esperadas do sábado.

Grupos culturais, autores independentes e autônomos movimentam ruas de Cachoeira com arte e comércio (Foto: Divulgação)

Pela primeira vez à frente da curadoria do evento, a escritora e colunista do CORREIO Kátia Borges comemora o movimento em torno do evento, e diz que os dois primeiros dias já surpreenderam. Os telões que transmitem o que acontece dentro do Claustro do Convento permitem que aqueles que não consigaram garantir um lugar, vejam as discussões. "Providenciamos isso esse ano, e ontem, na abertura, já tivemos gente acompanhando de lá. A expectativa é que essa demanda cresça amanhã, já que o sábado sempre é o dia mais movimentado da Flica", avalia.

Além das mesas literárias e da Geração Flica, a festa com um espaço dedicado ao público infantil, a Fliquinha, que acontece pela sétima vez, de novo no Cine Teatro Cachoeirano, onde dezenas de autores contam histórias e batem um papo informal com os pequenos. A curadoria é de Mira Silva e de Lilia Gramacho.

Crianças ouvem contação de histórias na Fliquinha (Foto: Divulgação)

FLICA ESTREIA ESPAÇO CONECTADO COM A NOVA LITERATURA

Programação da Flica/Mesas

Sábado (26)

10h: Bráulio Bessa e Antônio Barreto na mesa Pra Cada Canto que eu Olho, Vejo um Verso se Bulindo. Mediação: Maviael Melo.

14h: Lande Onawale e Jovina Souza na Mesa Sobrevivências: a Poesia Frente ao Mundo. Mediação: Lívia Natália.

17h: Marcelo D` Salete e Hugo Canuto na Mesa Quer que Desenhe? Perspectivas Negras nos Quadrinhos. Mediação: Luana Assiz.

20h: Gláucia Lemos – Autora homenageada 2019 na mesa Contemplação, Criação e Mergulhos. Mediação: Carlos Ribeiro.

Domingo (27)

10h: Irmandade da Palavra Convida Slam das Minas Bahia na mesa A poesia Apresenta suas Armas.

Programação da Geração Flica 2019

Sábado, 26 de outubro

Atração 7 – “Do livro para os palcos”

Autor: Aldri Anunciação

Mediadora: Bárbara Sá

Horário: 10h

Atração 8 – “O fenômeno de se autopublicar”

Autor: Tatiana Amaral

Mediadora: Bárbara Sá

Horário: 14h

Atração 9 – “Não me julgue”

Autor: Matheus Rocha

Mediadora: Bárbara Sá

Horário: 16h

Serviço

O quê: Festa Literária Internacional de Cachoeira – Flica 2019

Quando: 24 a 27 de outubro de 2019

Onde: Cachoeira (a 110km de Salvador)

Entrada gratuita