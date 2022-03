Entrega do iFood com bicicleta elétrica começará a funcionar em Salvador

O iFood Pedal, primeiro serviço do mundo a oferecer aluguel de bicicleta exclusivo para entregadores, chega a Salvador. A plataforma, desde sua criação, já realizou a entrega de mais de 1 milhão de pedidos com bikes elétricas e convencionais compartilhadas, evitando a emissão de 271 toneladas de CO².



A iniciativa é da iFood com a Tembici e já está presente nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Brasília. Na capital baiana, a plataforma chega com apoio do Movimento Salvador Vai de Bike.



"Essa iniciativa se alia às ações que desenvolvemos com foco no uso da bicicleta também na geração de renda e trabalho nas comunidades. Apoiarmos a adoção de bicicletas elétricas como meio de transporte viável é estratégico para a prefeitura”, destaca o presidente da Saltur e coordenador do MSVB, Isaac Edington, em entrevista ao portal Alô Alô Bahia.

As e-bikes disponíveis para o projeto podem ser encontradas no ponto provisório na Rua Conselheiro Pedro Luiz, no Rio Vermelho, onde os entregadores recebem equipamentos de proteção e suporte, como capacetes e bags, além de máscara e álcool gel. Quando o projeto estiver totalmente implementado, a estrutura será substituída por pontos de apoio equipados com filtros de água, banheiros, mesas, micro-ondas, pontos de recarga de celular e espaço de descanso.



"A expansão do iFood Pedal é mais um grande passo do iFood rumo ao seu compromisso de sustentabilidade. Até 2025, nos comprometemos com pelo menos 50% das entregas feitas por modais não-poluentes", diz Fernando Martins, head de logística no iFood.



“Com a pandemia, a demanda por delivery cresceu exponencialmente. Investir neste modal e fomentar a ciclo entrega é contribuir diretamente para cidades mais inteligentes e sustentáveis. Em Salvador, as bikes elétricas chegam para tornar a mobilidade da cidade mais eficiente e, principalmente, proporcionar melhoras no dia a dia dos entregadores parceiros”, explica Maurício Villar, cofundador e COO da Tembici.

Os interessados devem acessar a seção “iFood Pedal” no app iFood para Entregador. Lá, encontrarão mais detalhes sobre o projeto, poderão realizar o cadastro e escolher um plano.

Leia mais em Alô Alô Bahia