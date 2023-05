Entregador é morto após agressão durante briga de trânsito em Salvador

Um entregador morreu após ser atacado em uma briga de trânsito no bairro de Nazaré, em Salvador, na noite de sábado (29). Segundo a família, Renildo Rebouças Santos, 35 anos, se envolveu em um acidente e, durante uma discussão com outro homem, acabou sendo agredido e bateu a cabeça no meio-fio.

Ainda de acordo com a família da vítima, ele havia estacionado em uma rua próxima ao região do Colégio Central, para fazer uma entrega, quando um outro motoqueiro trafegava pela contramão e atingiu a moto de Renildo. A discussão foi iniciada, seguida pela agressão.

Inicialmente, a família foi comunicada que Renildo havia se envolvido em um acidente de moto, sem citar a agressão. Contudo, após descobrir sobre a discussão, a família foi até a 1ª Delegacia Territorial, nos Barris, para registrar o caso.

"Consegui entrar no HGE para ver meu genro e vi que ele estava com a boca ferida e que não parecia ser algo causado por um acidente. Fui até o local do ocorrido e saí perguntando se alguem tinha visto o que aconteceu, e, graças a Deus, uma testemunha chegou até a gente dizendo que viu tudo", relatou Elisângela Nunes, sogra de Renildo.

"Ele era um menino muito querido, honesto. Trabalhava de dia e à noite entregava pizzas para não deixar nada faltar para família. Estava cheio de planos e agora deixa a esposa o filho de três anos", desabafou Elisângela.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que o caso foi registrado na 1ª DT, onde o irmão da vítima informou que ele foi atingido por um soco, durante uma discussão por conta de uma colisão no trânsito. No boletim ainda não consta a informação do óbito.

Ainda de acordo com a família, o sepultamento de Renildo será realizado na tarde desta quarta-feira (3), no Cemitério Quinta dos Lázaros.