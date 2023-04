Entregadora atacada por jogadora de vôlei se entrega à polícia

A entregadora Viviane Maria de Souza Teixeira foi até uma delegacia no Rio de Janeiro nesta segunda-feira para prestar depoimento sobre a agressão que sofreu da ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias e também para cumprir um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas na Justiça de São Paulo.

"Ela abalou meu psicológico, ela acabou com a minha vida. Eu não sou mais a mesma Viviane", disse na chegada à delegacia, segundo o g1.

Viviane também garantiu que é inocente e que vai provar que a acusação por tráfico de drogas é injusta.

"Eu estou aqui para fazer justiça contra a Sandra. Eu sou inocente e estou aqui para falar para todos. E estou sendo acusada, mais uma vez, injustamente", disse Viviane.

De acordo com a advogada da entregadora, ela não sabia que tinha um mandado de prisão em aberto.

“Fomos surpreendidos. Ela está chateada porque foi pega de surpresa. É um mandado antigo, de 2017. Ela não esconde que era consumidora de maconha. De fato, ela passou por uma custódia em São Paulo, mas achou que estava tudo bem", disse a advogada Prisciany Sousa, que representa a entregadora.

Ainda de acordo com a defesa de Viviane, o mandado de prisão é pela falta do cumprimento de medidas cautelares, mas que ela nunca teve outro problema com o Judiciário e vive no Rio de Janeiro há sete anos, trabalhando como entregadora.

A advogada destacou ainda que Viviane não se apresentou antes porque estava em tratamento psicológico. O laudo que comprova já está nas mãos das autoridades, destacou Prisciany.

O mandado em aberto contra a entregadora é na cidade de Laranjal Paulista, no interior de São Paulo, e com validade até 2036. O documento consta no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).