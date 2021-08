Entregou? Rosamaria diz estar solteira; Gattaz retruca: 'Tá não'

Um dos destaques da campanha da seleção brasileira de vôlei na Olimpíada de Tóquio, que rendeu a medalha de prata, foi a oposta Rosamaria Montibeller. A jogadora brilhou e fez muito sucesso pelas habilidades em quadra. Mas também chamou a atenção pela sua beleza. Aliás, ela recusou propostas para ser modelo, priorizando a carreira no esporte.

Nesta quinta-feira (12), Rosamaria participou de uma live no Instagram e, no fim, foi questionada se estava solteira. A jogadora disse que sim, mas não contava com a participação de Carol Gattaz nos comentários. A colega da seleção 'entregou', de brincadeira, a vida amorosa da oposta: "Não tá não", escreveu.

A live aconteceu de maneira descontraída, e Carol Gattaz seguiu brincando bastante com o tema até o fim da transmissão, divertindo os seguidores.