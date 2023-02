'Entrei no Carnaval para experimentar', diz Brown

Quarenta e três dos sessenta anos de Carlinhos Brown foram profissionalmente dedicados ao Carnaval de Salvador. O cacique aprendeu, inventou, reinventou, apanhou, consagrou, escreveu, tocou, errou e segue fazendo tudo isso em seus carnavais com sorriso no rosto, coração aberto e o encanto de quem quer viver aquilo tudo enquanto a vida lhe for grata.

Nesta terça-feira (15), Brown apresentou seu novo disco e o norte de seu Carnaval em 2023. Ele classifica o Popxirê como seu TCC em axé music e conta orgulhoso que é um trabalho em referência à festa e sua mistura de ritmos e linguagens - afinal, as 13 faixas são compostas em português, espanhol e iorubá .

Lançar durante a festa foi proposital Mais um dos testes do homem que inventou, entre outras coisas, o famoso arrastão da quarta-feira de Cinzas. Pode dar certo e todo o mundo aprender a música em pleno circuito? Sim. É certeza? Não. Vale o risco? Por que não?

O álbum é o segundo projeto de uma trilogia de lançamentos em comemoração aos 60 anos de idade do artista e aos 40 de carreira. Em novembro do ano passado, ele lançou Carlinhos Brown é Mar Revolto, dedicado ao rock baiano, e ainda em 2023, irá lançar um trabalho apenas com músicas instrumentais. A realização é da Candyall Music, selo e editora do artista, com distribuição em parceria com a ADA Brasil.

"As músicas são inéditas, devotadas à alegria e com profundo teor espiritual, exceto Ofururu, que é cantada nos rituais lorufan águas de oxalá, que ganham uma versão híbrida de sambas, reggaes e timbaladas", comenta Brown.

Xirê é uma palavra iorubana que significa uma mandala para dançar, utilizada nos terreiros de candomblé que junta todos os Orixás em forma de dança, conforme o fundamento de cada nação. "O Xirê são os Blocos Afros, o sagrado, a reverência", diz Brown antes de contrapor com o Pop e juntar tudo: "o pop é Daniela, Ivete, Luiz Caldas. Importantíssimos para ampliar essa história. Margareth, não.. ela é Xirê", disse sorrindo ao citar a amiga.

O disco tem participação da cantora Mariene de Castro, que viralizou na última terça-feira (14) com uma postagem reclamando de não ter sido chamada por nenhum bloco ou camarote para se apresentar no carnaval. Ela canta na música Abaum Coquê, que é uma saudação de Xangô para Oxum. Mariene foi cantora da Timbalada, mas não chegou a gravar nenhuma música com a banda.

"Se ela quiser cantar, já pode vir comigo pra ela cantar. Já está ensaiado. Ela é nossa convidada. Mariene, quando veio para Salvador, integrou na Timbalada. Fizemos alguns verões e eu queria registrá-la nesses 30 anos de Timbalada", disse Brown.

Russo Passapusso no ensaio para o desfile desta quinta (16) , junto com Brown no trio Foliassa (Foto: Ana Albuquerque)

Carnabrown

É interessante ver as movimentações de Carlinhos Brown para o Carnaval porque falam bem sobre a versatilidade que ele tem. O primeiro dia tem o Foliassa com Iza, Marcia Short, Nêssa, Russo Passapusso e Jeff Moraes; logo depois, ele ainda puxa o primeiro dia de Camarote Andante, que também sai na sexta (17), segunda (20) e terça (21).

O sábado (18) será reservado para apresentações nos camarotes Harém e Salvador. O domingo tem um dos dias mais especiais, segundo o próprio Brown, desse carnaval. Será o dia de encontro dos mestres da Timbalada no Bloco de 30 anos da banda. Ninha, Xexéu, Patrícia, Amanda e Paula estarão juntos nessa.

“Eu sou um artista, e um artista é um serviço. Ele não pode ter expectativa, tem que ter preparação, eu estou preparado para fazer. A comemoração é uma reverência a todos que aqui colaboraram para que chegássemos aonde estamos. A pandemia nos trouxe um silêncio e uma luz, e a luz também tem que ser captada e percebida, de que há uma necessidade de nos transformar para voltar”, contou Brown.

Segundo o cantor, a onda é experimentar. Coisa que ele já fez aos montes nessas quase quatro décadas e meia. “Já tenho 43 anos de Carnaval, tenho uma outra maturidade. Entrei no Carnaval para experimentar, experimentei tudo, até nudismo eu experimentei”, relembra.

A programação de experimentações de Brown também passa pelo Campo Grande. Por lá, o Camarote Andante faz uma homenagem a Moraes Moreira com Baby do Brasil e Pepeu Gomes na segunda e o encontro com o trio do Àttooxxá na terça. Para finalizar, uma de suas criações mais queridas: o arrastão da Timbalada, por quem ele já comprou briga até com a Igreja Católica.

"Criei o Arrastão na Quarta-feira de Cinzas, talvez vocês sejam muito jovens para entender a porrada que levei da igreja, todo ano o Dom Lucas brigava comigo, ‘não pode, isso é campanha da fraternidade’, até que um dia eu fui lá, conversando com eles, e falei ‘a campanha da fraternidade não é para evidenciar, um cuidado com a pobreza, com os necessitados, vamos fazer tudo isso uma campanha dos necessitados’", recordou.

O bispo não disse nada, mas depois enviou um recado que Brown carrega nas mãos até o dia de hoje. "Mandou esse anel de bispo que eu uso até hoje e tenho o maior respeito. Então o arrastão é uma realidade, mas porquê? Descobriram que o melhor recall de audiência do Carnaval era o Arrastão", contou antes de explicar que a ideia é fazer um dia de festa para quem trabalhou conseguir extravasar e a galera que curtiu a festa se despedir com uma apoteose. Do jeito que ele quer fazer durante todo o carnaval.

Agenda Brown

16/02 - Bloco Foliassa com Brown, Ia, Marcia Short Nessa e Jef

Circuito: Barra - Ondina | quinta | Horário: 18h30

16/02 Trio Camarote Andante

Projeto Carnaval Moraes Moreira

Circuito: Barra - Ondina | quinta | Horário: 19h45

17/02 Trio Camarote Andante

Popxirê com Carlinhos Brown

Circuito: Barra - Ondina | sexta | Horário: 19h

18/02 Camarote Harém

Circuito: Barra - Ondina

Sábado | Horário: 01h30

18/02 Camarote Salvador

Sábado | Horário: 04h

19/02 Bloco Timbalada 30 anos

com Brown, Ninha, Xexéu, Patrícia, Amanda e Paula

Circuito: Barra - Ondina | domingo | Horário: 18h45

20/02 Trio Camarote Andante

com Brown, Baby do BrasiL Pepeu Comes e Felipe EI

Circuito: Campo Grande | segunda | Horário: 17h

21/02 Trio Camarote Andante

com Brown e encontro de trios com Attooxxá

Circuito: Campo Grande | terça | Horário: 15h30

22/02 Arrastão da Timbalada

Circuito: Barra - Ondina | quarta | Horário: 20h