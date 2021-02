Entrevista de Caio, do BBB 21, para o Globo Rural há dois anos viraliza; assista

O Big Brother Brasil 21 não foi o primeiro programa da Globo a dar espaço para Caio Afiune. Há dois anos, especificamente no dia 12 de agosto de 2018, o fazendeiro deu as caras no Globo Rural.

Entretanto, não foi por um bom motivo. A fazenda dele em Anápolis (GO) tinha sido assaltada durante a madrugada, com dinheiro e celulares sendo roubados. O agricultor também foi agredido, ficando com olho roxo. Assista:

Reportagem completa do Caio feito pela Globo Rural sobre o assaltado que ele sofreu na sua fazenda alguns anos atrás. pic.twitter.com/TiKdNgPCdL — Portal Caio Afiune ???? (@portalcafiune) February 28, 2021

"Eu apanhei demais, inclusive meus dois amigos foram trancados no banheiro e eu fiquei no chão. Teve uma hora que eu não dei conta de levantar mais", contou o agricultor, que estava com medo de dormir na própria casa.

A entrevista foi resgatada por fãs do "agroboy", que compartilharam o vídeo nas redes sociais. "Já era famoso e nem foi para o camarote", apontaram alguns "caioteiros" - como é chamada a torcida do participante.