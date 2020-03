'Entrões' avançam, coronavírus e torcedor único: o resumo da Champions

Uma dupla de novatos confirmou nesta terça-feira (10) que vai às quartas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez na história. Atalanta e RB Leipzig venceram seus confrontos contra Valencia e Tottenham, repetindo o que tinham realizado no jogo de ida, e escreveram um novo e bonito capítulo em suas histórias. A epopeia da Europa ganha novos protagonistas.

O alemão RB Leipzig foi o único time que colocou torcedores dentro de seu estádio, a Red Bull Arena, e deu um presente a seus adeptos. Uma vitória com atuação contundente sobre a equipe treinada pelo bicampeão europeu José Mourinho por 3x0. Capitão do time, o meia Sabitzer marcou duas vezes e o sueco Forsberg fechou a conta para o time do jovem técnico Nagelsmann, de apenas 32 anos.

O resultado só faz ampliar a crise no Tottenham, atual vice-campeão da Champions League, que chegou a seis jogos consecutivos sem vencer e à segunda eliminação em apenas uma semana. Na quarta-feira passada (4), o time caiu nos pênaltis para o Norwich, lanterna da Premier League, dentro de casa na Copa da Inglaterra.

Marca registrada de José Mourinho, a solidez defensiva é um mito no Tottenham. Com os três gols sofridos contra o Leipzig, tornou-se o segundo time que mais sofreu gols na elite do futebol inglês nesta temporada. São 38 gols sofridos desde que o português assumiu o clube, que só sofreu menos gols, neste período, do que o Aston Villa, com 42.

Lucas Moura deixou o gramado da Red Bull Arena aos prantos após eliminação; Mourinho consolou o brasileiro (Foto: John Macdougall/AFP)

Um ataque e tanto

Quatro lá e quatro cá. A Atalanta não sentou em cima da goleada por 4x1 que aplicou no Valencia no primeiro jogo, na Itália, e voltou a fazer 4 gols nos "morcegos". Desta vez, dentro do estádio Mestalla, templo da equipe espanhola. A partida foi um verdadeiro jogão e acabou em 4x3 para a Atalanta, que também chega pela primeira vez às quartas de final. Agora, impondo mais respeito do que o que tinha ao chegar nas oitavas.

O nome do jogo foi Josip Ilicic. Foram incríveis quatro gols marcados pelo atacante esloveno, que aos 32 anos e 41 dias se tornou o jogador mais velho a anotar três gols em um mesmo jogo fora de casa pela Liga dos Campeões da Europa.

Mais do que isso, ele entrou em uma seleta lista de jogadores que marcaram quatro ou mais gols em mata-mata de Liga dos Campeões: além dele, só Lewandowski, Messi (2 vezes) e Mario Gómez conseguiram o feito.

Dono da bola do jogo, Ilicic marcou 4 vezes na vitória da Atalanta (Foto: Pool UEFA/AFP)

A partida em si foi um jogão. Ilicic abriu o placar de pênalti logo aos três minutos, mas o Valencia buscou a virada com Gameiro marcando duas vezes aos 21 e aos 51. Mas Ilicic tratou de empatar o jogo ainda no primeiro tempo, de novo de pênalti.

Na segunda etapa, os gols continuaram a sair. Torres marcou aos 22 e seguiu alimentando a esperança de concretizar o impossível para os olhos de ninguém, já que o estádio Mestalla não recebeu torcedores devido ao risco de contágio do coronavírus Covid-19.

Mas o estádio e suas cadeiras testemunharam mesmo um recital em esloveno. Cinco minutos após a nova virada do Valencia, Ilicic recebeu passe de Muriel na entrada da área e bateu forte para igualar o placar. Faltando 8 minutos para o jogo acabar, ele aproveitou uma linda tabela, chutou de chapa e confirmou a vitória dos italianos.

Ilicic marca seu segundo gol no jogo que teve portões fechados para torcida (Foto: Pool UEFA/AFP)

Coronavírus

Apesar da torcida presente na Red Bull Arena, alguns protocolos de segurança foram adotados. A justificativa é óbvia: o número de infecções na Alemanha já ultrapassou a barreira de mil pessoas. Para além disso, na segunda-feira (9) foram registradas as primeiras mortes causadas pela doença. Uma mulher de 89 anos e um homem de 78 morreram em hospitais de Heinsberg e Essen - ambas na região oeste, a mais afetada pelo Covid-19 no país; Leipzig fica no leste.

Por conta do risco, as crianças que tradicionalmente entram em campo junto aos jogadores não puderam ficar perto dos seus ídolos. A imagem chamou bastante atenção.

Crianças não puderam ficar próximas dos jogadores por conta do risco de contágio do coronavírus (Foto: Divulgação/UEFA)

Outro fato curioso foi no estádio Mestalla, onde o torcedor Vicente Navarro está eternizado. Aos 54 anos, ele perdeu a visão, mas ainda assim não deixou de frequentar a casa do Valencia. Após a sua morte em 2016, a direção do clube fez uma homenagem perpétua: uma estátua do torcedor-símbolo está sentada em uma das cadeiras do estádio. Desde a confirmação da cegueira até o dia de sua morte, Navarro contou com a companhia do filho para relatar os acontecimentos de cada partida.

Estátua de Navarro foi o mais próximo de um torcedor presente no Mestalla por conta do coronavírus (Foto: Divulgação/Valencia) De baixo para cima, a solidão da estátua de Navarro no dia da eliminação de seu time para a Atalanta na Champions League (Foto: Divulgação/Valencia)

Antes de perder a visão, a história de Navarro com o Valencia já tinha um contorno de imenso amor. Ele foi o sócio de nº 18 do clube - um dos primeiros em quase 101 anos de história da equipe. Por causa dessa longevidade, sentou no mesmo lugar desde 1985 até o seu descanso.

Como a partida de hoje teve portões fechados devido ao risco do coronavírus, a estátua de Navarro foi a única que pode "sentir", assim como ele fez por vários anos. Um amor que já havia superado a própria vida e agora se tornou o símbolo de resistência no meio de uma epidemia assustadora.

*Com supervisão do editor Herbem Gramacho